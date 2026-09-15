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Un homme d'affaires russe a financé le mariage du fils de Trump

Donald Trump Jr. and his wife Bettina Anderson look at each other while waiting for President Donald Trump to speak at Deerfield Residence, the residence of the U.S. Ambassador to Ireland Edward S. Wa ...
Bettina et Donald Trump Jr.Keystone

Un homme d'affaires russe a financé le mariage du fils de Trump

Les festivités ayant suivi le mariage de Donald Trump Jr. ont été financées par un homme d'affaires russe lié au Kremlin. L'info, révélée par un média d'investigation, a été confirmée par le couple.
15.09.2026, 09:0915.09.2026, 09:09

Un homme d'affaires russe lié au Kremlin a financé les festivités ayant suivi le mariage du fils aîné du président Donald Trump, a confirmé lundi le couple.

Donald Trump Jr. et Bettina Trump ont dit dans un message cosigné, publié sur le compte Instagram de cette dernière, que leur «cher ami» Umar Kremlev avait «très généreusement offert deux soirées incroyables» de festivités aux Bahamas en mai.

«Il s'agissait d'un cadeau de mariage extraordinairement généreux de la part d'un ami, et nous lui en sommes profondément reconnaissants»
Donald Trump Jr. et Bettina Trump
Les impôts serviront à payer la visite privée de Trump Jr en Suisse
Les impôts serviront à payer la visite privée de Trump Jr en Suisse

Cette confirmation survient après des révélations du site d'investigation ProPublica, selon lesquelles M. Kremlev a déboursé plusieurs centaines de milliers de dollars pour financer ces réceptions.

Le président Donald Trump n'a assisté ni à la cérémonie de mariage elle-même ni aux festivités, affirmant qu'il devait rester à Washington en raison de discussions liées à la guerre en Iran.

Liens avec Poutine

Umar Kremlev dirige l'Association internationale de boxe (IBA), avec laquelle le Comité international olympique a rompu après de multiples avertissements concernant sa gouvernance financière et des questions d'éthique.

FILE - The president of the International Boxing Association Umar Kremlev attends a conference in Paris, France, Nov. 16, 2023. The Court of Arbitration for Sport has upheld the IOC decision to remove ...
Umar Kremlev.Keystone

Selon un communiqué de l'IBA, Vladimir Poutine lui a décerné en avril 2026 l'Ordre de l'amitié, une distinction officielle russe. Le texte était accompagné d'une photographie montrant les deux hommes se serrant la main.

L'IBA a également publié des photos de Donald Trump Jr. au côté de M. Kremlev lors d'un événement organisé à Istanbul en septembre 2025.

La publication Instagram de Bettina Trump était accompagnée d'une vingtaine de clichés, dont plusieurs montrant les jeunes mariés sur une plage, et d'autres avec Eric Trump, Ivanka Trump et Tiffany Trump.

«Il est regrettable qu'un événement aussi personnel et heureux soit présenté comme quelque chose de politique ou de suspect simplement à cause de l'identité ou de l'origine d'une personne»
Donald Trump Jr. et Bettina Trump

ProPublica a pour sa part publié une photographie de groupe prise lors du mariage sur laquelle apparaîtrait, selon le média, le sommet du crâne de M. Kremlev.

La fiancée de Donald Jr donne des «maux de tête» aux Trump
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D'après le média d'investigation russe Proekt, cet homme d'affaires, originaire du Tadjikistan, a commencé sa carrière comme promoteur de boxe avant de nouer des liens avec le FSO, le service fédéral russe de protection des personnalités.

Toujours selon Proekt, il est également membre des «Loups de la Nuit», un club de motards pro-Kremlin dont des membres se sont rendus en nombre en Crimée après son annexion par la Russie en 2014. Certains ont également combattu aux côtés des séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine. (afp)

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