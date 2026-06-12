Donald Trump Jr. était à Zurich le 4 juin pour une réunion économique. Image: Getty Images Europe

Les impôts serviront à payer la visite privée de Trump Jr en Suisse

Un important dispositif policier, le Secret Service et de nombreux curieux: la visite de Donald Trump Jr. à Zurich, le 4 juin, n’est pas passée inaperçue. Les frais liés à la sécurité seront pris en charge par la Confédération et, par conséquent, par les contribuables suisses. Motif invoqué: préserver l’image de la Suisse.

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La rencontre économique organisée à Zurich était privée et s’est tenue à huis clos dans les locaux de la Zunfthaus zur Saffran. Le public n’y avait pas accès, tandis que des magnats de l’économie appartenant au réseau Davos Lodge s’y retrouvaient. Les discussions ont porté sur les investissements, la finance, l’énergie et la géopolitique. Environ 70 personnes ont participé à cette réunion.

L’événement est toutefois loin d’être resté secret. En raison de la présence de Donald Trump Jr., le fils du président américain, le dispositif de sécurité a été considérablement renforcé. De nombreux curieux se sont rassemblés dans le centre-ville de Zurich pour apercevoir le fils de Donald Trump. Des agents du Secret Service ont également été aperçus.

Le jour de la rencontre, une porte-parole de l’Office fédéral de la police (Fedpol) a affirmé ceci à l’agence de presse Keystone-ATS:

«En principe, les organisateurs privés assument eux-mêmes les coûts des mesures de protection mises en place lors d’événements auxquels ils invitent des personnes nécessitant une protection.»

Mais elle a toutefois précisé que les cantons pouvaient solliciter le soutien de la Confédération lorsqu’un événement revêt une importance exceptionnelle et qu’il est susceptible d’avoir des répercussions importantes sur les intérêts internationaux et économiques de la Suisse.

Préserver la réputation de la Suisse

C’est manifestement ce qui s’est produit dans ce cas. Les frais des mesures de sécurité ne seront donc pas supportés par Davos Lodge, mais par les contribuables suisses. La police municipale de Zurich a indiqué au Tages-Anzeiger avoir reçu de Fedpol le mandat d’assurer le dispositif de sécurité. Fedpol explique pour sa part que la Confédération peut prendre ces coûts à sa charge lorsqu’il s’agit de personnes ne bénéficiant pas d’un statut au regard du droit international, «mais dont la protection est néanmoins nécessaire afin d’éviter que la réputation de la Suisse ne soit compromise».

Fedpol ne communique aucun chiffre précis concernant le coût de l’opération ni le nombre d’agents mobilisés, invoquant la protection de la personnalité et le secret de fonction. Cette réponse ne satisfait pas trois membres socialistes du Conseil communal de Zurich, qui ont déposé une interpellation auprès de l’exécutif municipal afin d’obtenir davantage de transparence. (vro/trad. hun)