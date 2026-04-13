ciel couvert10°
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Les coulisses de cet appel improbable à Donald Trump

Vidéo: watson

«J’ai appelé Trump, il a décroché»

Un journaliste raconte comment il a réussi à joindre Donald Trump sur son téléphone et a obtenu une réponse, dans un échange aussi bref qu’inattendu. Les coulisses de l'info, c'est par ici. 👇
13.04.2026, 15:0813.04.2026, 15:21

Un correspondant de l’AFP a réussi à contacter directement le président des Etats-Unis. Il raconte, en vidéo, une scène peu banale qui s'est déroulée quelques heures après l’annonce du cessez-le-feu avec l’Iran. A ce moment-là, il décide de tenter sa chance. Il est environ 22 heures lorsqu’il compose le numéro de Donald Trump – l'histoire ne dit, par contre, pas comment il a eu la ligne directe du président américain...

Ce qui est clair, toutefois, c'est qu'à la deuxième sonnerie, le président décroche. Dans cette vidéo, il raconte les coulisses de cet échange hors norme. 👇

Vidéo: watson

Le journaliste enchaîne aussitôt avec la question qui s’impose dans ce contexte encore incertain: s’agit-il d’une victoire? La réponse est immédiate, tranchée. Mais comme souvent, l’échange est très court. A peine plus d’une minute, puis la ligne coupe.

Dans un appel avec Trump, tout repose sur le bon timing et une part de chance. Le correspondant le reconnaît: ces coups de fil sont rares, réservés aux moments clés de l’actualité.

Cette annonce de Trump inquiète

Cette scène en dit aussi long sur le rapport direct que Donald Trump entretient avec le monde, contournant les filtres traditionnels pour s’adresser – même brièvement – aux journalistes. (afp/jah)

Thèmes
Législatives en Hongrie : Viktor Orban détrôné par le pro-européen Peter Magyar
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le Pérou élit son neuvième président en dix ans
Les élections au Pérou ont débuté dimanche avec une incertitude totale face à la multitude de candidats, sur fond d'insécurité grandissante.
Le Pérou a commencé dimanche à voter pour son neuvième président en dix ans, dans un climat marqué par une insécurité croissante et une grande défiance envers la classe politique. Dans les derniers sondages, aucun des 35 candidats – un record – ne dépassait les 15% d'intentions de vote, ce qui rend un second tour le 7 juin quasiment inévitable.
L’article