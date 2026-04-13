Les coulisses de cet appel improbable à Donald Trump

Vidéo: watson

«J’ai appelé Trump, il a décroché»

Un journaliste raconte comment il a réussi à joindre Donald Trump sur son téléphone et a obtenu une réponse, dans un échange aussi bref qu’inattendu. Les coulisses de l'info, c'est par ici. 👇

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Un correspondant de l’AFP a réussi à contacter directement le président des Etats-Unis. Il raconte, en vidéo, une scène peu banale qui s'est déroulée quelques heures après l’annonce du cessez-le-feu avec l’Iran. A ce moment-là, il décide de tenter sa chance. Il est environ 22 heures lorsqu’il compose le numéro de Donald Trump – l'histoire ne dit, par contre, pas comment il a eu la ligne directe du président américain...



Ce qui est clair, toutefois, c'est qu'à la deuxième sonnerie, le président décroche. Dans cette vidéo, il raconte les coulisses de cet échange hors norme. 👇



Vidéo: watson

Le journaliste enchaîne aussitôt avec la question qui s’impose dans ce contexte encore incertain: s’agit-il d’une victoire? La réponse est immédiate, tranchée. Mais comme souvent, l’échange est très court. A peine plus d’une minute, puis la ligne coupe.

Dans un appel avec Trump, tout repose sur le bon timing et une part de chance. Le correspondant le reconnaît: ces coups de fil sont rares, réservés aux moments clés de l’actualité.

Cette scène en dit aussi long sur le rapport direct que Donald Trump entretient avec le monde, contournant les filtres traditionnels pour s’adresser – même brièvement – aux journalistes. (afp/jah)