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Le village No G7 d’Annemasse obtient un feu vert sous conditions

Les électeurs maltais ont renouvelé leur confiance au Parti travailliste, offrant à Robert Abela un quatrième mandat consécutif, une première dans l&#039;histoire récente du pays.
Elle rappelle aux membres du collectif No G7 qu'il est de leur entière responsabilité de garantir la sécurité des personnes et des biens.Image: Shutterstock

Le village No G7 d’Annemasse obtient un feu vert sous conditions

Le collectif No G7 pourra installer son village associatif et syndical à Annemasse les 13 et 14 juin. La préfecture de Haute-Savoie n'entend pas interdire l'événement, mais exige des organisateurs qu'ils présentent rapidement un dispositif garantissant la sécurité des quelque 3000 participants attendus.
31.05.2026, 13:2831.05.2026, 13:28

La ville d'Annemasse pourrait accueillir un village d'opposants au G7 les 13 et 14 juin prochains. La préfecture de Haute-Savoie a confirmé au collectif No G7 qu'elle n'interdirait pas leur village associatif et syndical au parc de la Fantasia.

Dans un communiqué publié jeudi et relayé par plusieurs médias, la préfète demande aux organisateurs de déposer «dans les tout prochains jours un dossier sérieux, comportant toutes les garanties de sécurité qui incombe à l'organisateur de l'évènement».

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Elle rappelle aux membres du collectif No G7 qu'il est de leur entière responsabilité de garantir la sécurité des personnes et des biens. A défaut, la préfète «indique que le village serait interdit si les conditions de sécurité requises, et à la charge des organisateurs, n'étaient pas satisfaites», souligne le texte. Le collectif prévoit de rassembler 3000 personnes. (tib/ats)

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