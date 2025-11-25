Bolsonaro purgera bel et bien sa peine de 27 ans de prison

pluie modérée
Jair Bolsonaro

Brazilian former President Jair Bolsonaro leaves the DF Star Hospital in Brasilia, Brazil, 14 September 2025.
Jair Bolsonaro en septembre dernoer, à sa sortie de l'hôpital. Keystone
Après le rejet de son appel et une tentative de fuite qui lui a valu la détention provisoire, Jair Bolsonaro a commencé mardi à purger sa peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d’Etat contre Lula. L’ancien président d’extrême droite, affaibli physiquement et mentalement selon ses proches, espère désormais obtenir un aménagement de peine pour raisons de santé.
25.11.2025, 22:06

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a commencé mardi à purger sa peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat contre son rival Lula. L'appel de ses avocats a été rejeté formellement à la mi-novembre.

L'ancien dirigeant d'extrême droite (2019-2022), 70 ans, était assigné à résidence depuis début août, mais a été placé en détention provisoire samedi pour «risque élevé de fuite» après avoir tenté de brûler son bracelet électronique. Pour purger sa peine, il va demeurer dans le même complexe de la police fédérale de Brasilia où il se trouve depuis ce week-end.

En septembre, la Cour suprême l'a déclaré coupable d'avoir été le chef d'une «organisation criminelle» ayant conspiré pour assurer son «maintien autoritaire au pouvoir» après la victoire du président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, lors du scrutin d'octobre 2022.

Selon l'accusation, ce projet de coup d'Etat, qui prévoyait jusqu'à l'assassinat de Lula, n'a pas été concrétisé en raison du manque de soutien du haut commandement militaire.

«Etat de confusion»

Selon le juge Moraes, Jair Bolsonaro a tenté samedi peu après minuit de brûler son bracelet électronique dans l'espoir de s'échapper à la faveur d'une manifestation prévue par ses partisans près de son domicile dans la capitale.

La défense de l'ancien chef d'Etat a décrit un «état de confusion mentale» dû à la prise de médicaments, et lui-même a invoqué la «curiosité», avant de plaider un moment de «paranoïa» provoqué par ces traitements.

Son frère cadet, Carlos Bolsonaro, qui a également rendu visite à l'ex-président, a affirmé que ce dernier «mange peu» et que sa «santé mentale s'est détériorée».

Jair Bolsonaro a été diagnostiqué récemment d'un cancer de la peau et il souffre des séquelles d'un attentat à l'arme blanche subi en 2018, ce qui lui a valu plusieurs opérations et des crises de hoquet sévères.

A domicile?

Le cas le plus récent d'un ancien président incarcéré est celui de Fernando Collor (1990-1992). En mai, la Cour suprême lui a octroyé le droit de purger à domicile sa peine de plus de huit ans de réclusion pour corruption, pour des raisons de santé. Il avait auparavant passé quelques jours dans une prison de son Etat natal d'Alagoas.

Les avocats de Jair Bolsonaro ont demandé à ce que l'ex-président d'extrême droite bénéficie du même traitement, en raison de sa santé fragile.

Condamné pour corruption, Lula est resté pour sa part 580 jours incarcéré au sein des locaux de la police fédérale de Curitiba, dans des conditions similaires à celles où Bolsonaro est détenu depuis samedi et va purger sa peine.

En 2021, la Cour suprême a annulé les condamnations de Lula pour vice de forme, lui permettant de recouvrer ses droits politiques et de se présenter au scrutin de 2022 face à son rival d'extrême droite.

La situation judiciaire de Jair Bolsonaro laisse son camp sans champion désigné pour la présidentielle de 2026, alors que le champion de la gauche a déjà dit qu'il briguerait un quatrième mandat. (mbr/ats)

