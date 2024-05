Trump incriminé par son ex-avocat lors de son procès

Blocage et bouchons sur l'A2 en plus des trains bondés

Pourquoi les rebelles Houthis risquent de faire grimper les prix en Suisse

Les entreprises suisses qui produisent en Asie sont touchées par des délais de livraison plus longs et des coûts plus élevés. En cause? Les attaques des rebelles Houthis en mer Rouge. Plusieurs entreprises misent à nouveau davantage sur la production sur sol européen. Mais ce n'est pas si facile.

Plus de six mois se sont écoulés depuis que les rebelles yéménites Houthi ont lancé leur première attaque contre un cargo en mer Rouge. Depuis, ils ont ciblé des dizaines de navires et le danger n'est pas près de s'arrêter. Et ils menacent désormais de s'en prendre aux navires marchands en Méditerranée.