Trump dévoile son projet pour Gaza dans une vidéo lunaire

Cette vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux de Donald Trump. Image: Instagram

Trump dévoile sa vision de Gaza

Le 45ᵉ président des Etats-Unis est connu pour publier des montages générés par intelligence artificielle afin d’illustrer ses prises de position politiques. Sa dernière vidéo en date montre la bande de Gaza transformée en station balnéaire de luxe.

Donald Trump adore l’intelligence artificielle générative. Tout au long de sa campagne, il a inondé ses réseaux sociaux de montages à sa gloire, le mettant systématiquement en scène dans des postures héroïques. Et visiblement, retrouver son poste de président des Etats-Unis ne l’a pas freiné dans son élan.

Récemment, le 45ᵉ président des Etats-Unis a annoncé son intention de transformer la bande de Gaza en «Côte d’Azur du Moyen-Orient». Et comme une image vaut mieux que mille mots, Donald Trump a publié sur ses réseaux sociaux, ce mercredi 26 février, une vidéo générée par intelligence artificielle, illustrant sa vision fantasmée de Gaza.

Vous n'êtes pas prêts: Les images ont été générées par l'IA. Vidéo: instagram

Le clip débute sur des images fictives censées illustrer la situation dramatique que traverse actuellement l’enclave palestinienne. On y voit des hommes armés, ressemblant à des membres du Hamas, au milieu d’une population en détresse et de ruines causées par des mois de bombardements intensifs. Puis, apparaît la mention «What’s next?», que l’on peut traduire par «Quelle est la prochaine étape?».

C'est à partir de là que les festivités commencent. Après les ruines et la désolation, la bande côtière se voit métamorphosée en station balnéaire de luxe qui n'est pas sans rappeler Dubaï. On y voit Elon Musk sur une plage mangeant du houmous, Elon Musk jetant des dollars à des enfants ou encore Elon Musk marchant sous une pluie de billets verts.

Donald Trump est également présent, il s'affiche en charmante compagnie et se prélasse au bord d'une piscine avec Benyamin Netanyahou. Dans la vidéo, la bande de Gaza a été rebaptisée... «Trump Gaza». Là-bas, on ne roule qu’en Tesla, on peut admirer une gigantesque statue en or du magnat, séjourner dans des hôtels à son nom, et repartir avec des souvenirs estampillés à son effigie. Le tout, accompagné d’une chanson kitschissime également générée par IA dont le refrain n’est autre que:

«Trump Gaza numéro un!»

Voici les paroles de la chanson: «Donald Trump vous a libérés. Il apporte la lumière pour que tout le monde puisse la voir. Plus de tunnels, plus de peur. Trump Gaza est enfin là. Trump Gaza brille de mille feux, un avenir doré, une toute nouvelle lumière. Fêtons et dansons, l'affaire est conclue: Trump Gaza numéro un!"»

Depuis plusieurs semaines, Donald Trump plaide pour expulser tous les habitants de la bande de Gaza hors de l’enclave palestinienne, qu’il décrit comme un «site de démolition», après 15 mois de guerre. Selon lui, une fois le conflit contre le Hamas terminé, Israël céderait le contrôle du territoire aux Etats-Unis.