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Sept morts dans une explosion minière en Colombie

Sept morts dans une explosion minière en Colombie

Un coup de grisou survenu dans une mine de charbon illégale à Sutatausa, dans le centre de la Colombie, a coûté la vie à sept travailleurs.
06.06.2026, 08:5906.06.2026, 08:59
epa12911727 A member of the Colombian Police Anti-Terrorist Explosives Unit walks at the site of a blast outside the Third Army Brigade headquarters in Cali, Colombia, 24 April 2026. A vehicle loaded ...
Les autorités ont ouvert une enquête sur cet accident, survenu dans un secteur régulièrement touché par des drames liés au non-respect des règles de sécurité.Keystone

Sept personnes sont mortes après un coup de grisou dans une mine de charbon illégale en Colombie, ont indiqué vendredi les autorités du pays.

L'explosion, provoquée par une accumulation de méthane, s'est produite jeudi dans la ville de Sutatausa, dans le centre du pays.

«Nous sommes au regret d'informer que, selon le dernier rapport officiel sur l'accident minier survenu dans la commune de Sutatausa, la mort de sept travailleurs est confirmée.»
Jorge Emilio Rey Angel

La première victime avait été retrouvée peu après le coup de grisou.

Les explosions dues à l'accumulation de gaz à l'intérieur des galeries sont fréquentes en Colombie, principalement en raison du non-respect des protocoles de sécurité dans les mines de charbon.

En mai, deux autres explosions, dont l'une également à Sutatausa, ont tué 13 mineurs. (dal/ats/afp)

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