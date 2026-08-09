Deux avions évitent de justesse une collision à l'aéroport de Sydney

Un avion de la compagnie Jetstar a été impliqué dans un incident à l'aéroport de Sydney. Image: AP

Un accident a été évité de justesse entre deux avions à l'aéroport de Sydney suite à une erreur de remorquage. Une personne a été blessée.

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Le régulateur australien de la sécurité des transports a annoncé l'ouverture d'une enquête après une collision évitée de justesse dimanche matin entre deux avions de ligne sur le tarmac de l'aéroport de Sydney. Une personne a été blessée.

Un Airbus A320 de la compagnie à bas coût Jetstar qui roulait en vue de décoller pour un vol intérieur a dû freiner brutalement pour éviter un imposant Boeing 777 de Qatar Airways qui était remorqué, selon l'Australian Transport Safety Bureau.

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Une photographie publiée par les médias locaux montre les deux appareils sur le tarmac de l'aéroport le plus fréquenté d'Australie, l'imposant Boeing semblant extrêmement près du flanc droit de l'Airbus. «Un membre de l'équipage de l'A320 a été blessé et des dégâts ont été constatés entre le train avant du B-777 et le remorqueur d'avion» à la suite du freinage abrupt des deux appareils, détaille le communiqué de l'organisme.

Un problème de remorquage

Jetstar a précisé que son employé blessé se déplaçait dans la cabine au moment du freinage. Il a été pris en charge par une ambulance. Un porte-parole a détaillé:

«Notre appareil suivait les instructions du contrôle aérien quand les pilotes ont été contraints de freiner fermement après qu'un autre appareil est apparu très près»

Selon les premiers éléments disponibles, le véhicule remorquant le Boeing n'aurait pas suivi les instructions du contrôle aérien, a précisé un responsable au courant de l'enquête sous couvert d'anonymat. L'incident a provoqué des retards à l'aéroport de Sydney. (btr/ats)