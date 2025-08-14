Tanzanie: au moins 25 mineurs ensevelis après un effondrement

25 mineurs sont bloqués dans une mine d'or, en Tanzanie. Les sauveteurs sont sur le qui-vive pour les extraire le plus vite possible.

Plus de «International»

Une mine d'or s'est effondrée en Tanzanie en début de semaine, ensevelissant au moins 25 personnes, a annoncé jeudi la présidente du pays, Samia Suluhu Hassan. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours.

L'accident s'est produit lundi lors d'une opération de maintenance à la mine de Nyandolwa, dans la région de Shinyanga (nord-ouest), à environ 200 kilomètres au nord de la capitale Dodoma.

Elle a encore annoncé:

«25 de nos compatriotes travaillant dans la mine ont été ensevelis sous les débris», a déclaré sur X la cheffe de l'État tanzanienne, qui a exprimé sa «grande tristesse». D'importants moyens ont été envoyés sur les lieux pour «accélérer l'opération de sauvetage en cours.»

L'administratrice de la région de Shinyanga, Mboni Mhita, a exhorté les résidents et les mineurs à faire preuve de patience.

Sur les lieux, elle a déclaré:

«Personne ne s'attendait à cet accident. Restons calmes et continuons à soutenir les efforts de sauvetage»

Quatrième producteur d'or

«Les personnes ensevelies effectuaient des opérations de maintenance dans les puits», a-t-elle ajouté. La Tanzanie est le quatrième producteur d'or du continent et les accidents miniers n'y sont pas exceptionnels, les mineurs étant souvent dépourvus d'équipements de sécurité adéquats.

En janvier 2024, 22 mineurs artisanaux avaient péri lors d'un glissement de terrain d'une autre mine d'or dans le nord du pays, alors frappé par des pluies torrentielles. En janvier 2017, 15 mineurs avaient été secourus après être restés bloqués sous terre pendant deux jours, après l'effondrement de leur mine artisanale. (ats/afp/svp)