Le pari géostratégique de Macron pour garder la Nouvelle-Calédonie dans le giron français. Image: montage watson avec afp

La France s’apprête à créer un nouvel Etat

La Nouvelle-Calédonie, territoire français du Pacifique, devrait devenir un pays associé. Paris et les séparatistes kanaks sont parvenus à un accord en ce sens. En toile de fond : la volonté de contrer l’influence grandissante de la Chine dans la région.

Stefan Brändle, Paris / CH Media

Plus de «International»

Des représentants du gouvernement français et des autorités coutumières kanak ont conclu, dans la nuit de vendredi à samedi à Bougival, près de Paris, un «accord historique», selon les négociateurs. Pour qu’il entre en vigueur, une révision de la Constitution française est nécessaire. Les 270 000 habitants de l’archipel devront également se prononcer, alors que les loyalistes pro-français disposent actuellement d’une courte majorité.

L’accord signé prévoit la création d’un «Etat» intégré à la France. La Nouvelle-Calédonie adopterait un nouveau drapeau, un hymne et un nom propre. Les Kanaks, qui représentent 45% de la population, utilisent déjà l’appellation «Kanaky». Le statut d’autonomie actuel serait renforcé pour devenir une véritable autogestion. Des compétences régaliennes, comme la police et la justice, seraient transférées à l’autorité locale.

Image: watson

Ce tournant intervient un an après de violentes émeutes ayant fait 14 morts et visé des entreprises françaises. Paris avait alors dû envoyer, depuis ses 17 000 kilomètres de distance, des unités de gendarmerie et de l’armée pour rétablir l’ordre.

On vous en parlait 👇 «Ils étaient terrorisés»: bloquée dans le chaos de Nouméa, elle raconte

Une nouvelle monnaie et un compromis encore fragile

Actuellement, la Nouvelle-Calédonie utilise le franc pacifique, une monnaie indexée sur l’euro. Elle pourrait se doter prochainement d’une devise propre. La France, qui finance déjà un tiers du budget calédonien, prévoit néanmoins de maintenir son aide économique.

Emmanuel Macron (à g.), président de la République française, et Manuel Valls, ministre des Outre-mer. Keystone

Dans les faits, «Kanaky» ou «Nouvelle-Calédonie» deviendrait un Etat associé à la France, à l’image d’autres territoires du Pacifique: les Palaos, par exemple, sont liés aux Etats-Unis, tandis que les îles Cook sont associées à la Nouvelle-Zélande.

Le président Emmanuel Macron s’est inspiré de ce modèle lorsqu’il a invité, il y a une semaine, loyalistes et indépendantistes à négocier à Bougival. Cet accord constitue un succès pour lui, tout comme pour son ministre des Outre-mer, l’ancien premier ministre socialiste Manuel Valls.

Le leader indépendantiste kanak Christian Tein, le 18 juin 2025. Image: AFP

L’entente reste toutefois précaire. Christian Tein, nouveau président du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), actuellement sous le coup d’une condamnation pour sa participation aux émeutes, mais impliqué en coulisses dans les discussions, a qualifié l’accord d’«intéressant» - sans aller plus loin. L’ancien président du FLNKS, Roch Wamytan, plus modéré, envisage quant à lui de le soumettre à l’ensemble de son mouvement.

Une indépendance encore lointaine

La jeune génération kanak continue de revendiquer une indépendance totale vis-à-vis de la France. Elle estime que «Kanaky» n’a pas besoin de la manne financière de Paris, l’archipel disposant des plus importantes réserves mondiales de nickel.

Roch Wamytan le 3 juillet 2024 Image: AFP

La France, pour sa part, n’entend pas renoncer à cette ressource stratégique. Emmanuel Macron rappelle régulièrement l’importance géopolitique de la Nouvelle-Calédonie, face aux pressions exercées par la Chine dans le Pacifique. Le FLNKS entretient d’ailleurs des relations avec Pékin et Bakou.

Avec le soutien de l’Australie, Paris fera tout pour empêcher son ancienne colonie de basculer dans une autre sphère d’influence. Une indépendance pleine et entière de la Nouvelle-Calédonie ne semble donc pas pour demain.