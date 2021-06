La pandémie accélère «l'uberisation» du trafic de drogues en Europe

Le changement climatique pourrait coûter plus cher que le Covid-19

Si aucune mesure n'est prise pour stopper la crise climatique, les 48 pays les plus riches du globe (qui représentent 90% de l'économie mondiale) vont souffrir de conséquences beaucoup plus lourdes que celles entraînées par la pandémie.

Lorsqu'on parle du changement climatique, on se concentre, le plus souvent, sur ses conséquences environnementales, au risque d'en oublier une autre, peut-être encore plus concrète: l'impact sur l'économie et, par conséquent, sur notre argent.

Cela vous paraît abstrait? Une récente étude réalisée par le Swiss Re Institute donne un exemple qui vaut mille explications: la crise climatique va impacter les économies des pays riches deux fois plus que le Covid-19.

Si la température moyenne augmente de …