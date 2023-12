Les Etats-Unis font face à une épidémie de décès liés aux drogues, le fentanyl en premier lieu,

Cette drogue tue plus que les armes à feu aux Etats-Unis

Les Etats-Unis sont confrontés à une crise aiguë liée à la consommation du fentanyl, un opioïde synthétique. Le nombre de décès liés à cette substance connaît une augmentation significative d'année en année. Dans un discours prononcé mi-novembre, Joe Biden a mis en lumière la gravité de la situation actuelle.

Julia Neukomm Suivez-moi

Plus de «International»

Mi-novembre, lors de la conférence internationale des Etats du Pacifique à San Francisco, le président américain Joe Biden et le chef d'Etat chinois Xi Jinping se sont rencontrés pour discuter, entre autres, de la crise du fentanyl qui sévit actuellement aux Etats-Unis. Le pays accuse l'énorme industrie chimique chinoise de jouer un rôle clé dans la crise américaine du fentanyl, car elle fournirait la majeure partie des matériaux utilisés dans les laboratoires de drogues illégales.

Outre les Etats-Unis, la Chine fournirait également le Mexique. Et le Mexique est désormais le plus grand exportateur de fentanyl vers les Etats-Unis. Le gouvernement chinois, quant à lui, nie que son pays joue un tel rôle et accuse plutôt son rival occidental d'entretenir une culture de la consommation de drogue.

Après la réunion, Biden a déclaré qu'il souhaitait coopérer avec la Chine dans la lutte contre le trafic de drogue. Il a clairement indiqué dans son discours à quel point le problème de la drogue était grave avec le fentanyl, un opioïde qui peut être 100 fois plus puissant que la morphine :

Biden affirme qu'aux États-Unis, plus de personnes entre 18 et 49 ans meurent d'une overdose de fentanyl que de violences par armes à feu, d'accidents de voiture ou d'autres causes de décès violent. Et en effet, le nombre de décès par overdose est très élevé. En 2022, environ 73 654 personnes sont mortes d'une overdose d'opioïdes synthétiques aux États-Unis. 67 325 d'entre elles étaient dues à une overdose de fentanyl.

A titre de comparaison, selon les chiffres d'une étude publiée par la Kaiser Family Foundation sur la violence par armes à feu aux Etats-Unis, basée sur un sondage représentatif, environ 44 339 personnes ont été tuées par armes à feu en 2022. La moitié d'entre elles étant des suicides.

En 2022, 32 700 accidents de la route ont été mortels aux Etats-Unis. Ces chiffres confirment les déclarations du président Biden: la cause de décès la plus fréquente aux Etats-Unis est actuellement la mort due à la drogue.

Le nombre de décès par overdose de fentanyl a commencé à augmenter de manière significative en 2013. Cette année-là, 3105 personnes sont mortes d'une surdose d'opioïdes synthétiques. En 2022, le fentanyl était déjà responsable de 23 fois plus de décès. Cette forte augmentation du nombre de cas est notamment liée au fait que le fentanyl illégal est plus souvent combiné à d'autres drogues. De plus, en raison des nombreux décès dus à la drogue, le fentanyl est moins prescrit et l'achat illégal sur le marché noir se développe.

«En 2022, le fentanyl était responsable de près de 70 % des décès par overdose» Centres de contrôle et de prévention des maladies

En 2022, la Virginie-Occidentale présentait le taux de décès par overdose de fentanyl le plus élevé par habitant du pays. Il y a eu 60,8 décès pour 100 000 habitants. Le deuxième taux le plus élevé est celui de l'État du Delaware. En comparaison, la Virginie-Occidentale compte environ 34% de morts de plus que le Delaware. Le Dakota du Sud avait le taux le plus bas avec 4,2 décès pour 100 000 habitants.

En 2022, la Californie a enregistré le plus grand nombre de décès dus au fentanyl, soit 6453. De manière générale, les États ayant une population plus importante enregistrent également plus de décès dus au fentanyl.

Les problèmes liés à la drogue sont aigus aux Etats-Unis. Le gouvernement américain le reconnaît lui-même: Joe Biden a pour objectif de stopper autant que possible la production et l'importation illégales aux Etats-Unis. Une entreprise difficile. La coopération avec la Chine revêt donc une importance stratégique. L'évolution de la situation dépendra fortement des mesures prises par le gouvernement américain et de la coopération globale avec d'autres pays.

(Traduit et adapté de l'allemand par Daphnée Lovas)