Comment l'Europe est devenue la plaque tournante du trafic de cocaïne

La Belgique et l'Espagne, en particulier, sont considérées comme des portes d'entrée pour la poudre blanche. Le nombre de consommateurs augmente, et ce pour des raisons très simples.

La cocaïne n'a jamais été aussi accessible en Europe. Non seulement l'offre de cette drogue est, aujourd'hui, plus importante, mais elle est également devenue plus abordable pour le consommateur. Ce n'est pas tout: l'Europe est de plus en plus utilisée comme plaque tournante de transit pour faire passer la poudre blanche.

Europol et l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) le constatent dans leur dernier rapport sur le marché de la cocaïne. Quel pays s'équipent en matière de production de cocaïne et où la poudre blanche est-elle la plus présente en Europe? C'est ce que nous révèle le rapport:

D'où vient la drogue?

La Colombie compte parmi les plus grands producteurs de cette drogue. Selon les estimations, ce pays d'Amérique du Sud en produit chaque année 2000 tonnes, soit quatre fois plus qu'à l'époque du célèbre Pablo Escobar. Des échantillons de cocaïne saisis et analysés ont permis de constater que la cocaïne provient le plus souvent de Colombie.

Les échantillons analysés ont montré que la quantité de cocaïne d'origine péruvienne a aussi fortement augmenté. La cocaïne de ce pays voisin de la Colombie s'impose de plus en plus sur le marché.

Au fait, c'est quoi, la cocaïne? La cocaïne est extraite des feuilles de deux plantes de coca (Erythroxylum coca et Erythroxylum novogranatense). Ces arbustes tropicaux sont largement répandus dans les Andes et les régions amazoniennes. La Bolivie, la Colombie et le Pérou sont considérés comme les plus grands producteurs.



La cocaïne est utilisée dans le monde entier comme drogue à fort potentiel de dépendance. En Europe, la cocaïne est proposée sous deux formes: sous forme de poudre (cocaïne en poudre) et sous forme de petites boulettes qui peuvent être fumées (crack). La poudre est plus souvent consommée, car la forme à fumer est moins facilement disponible.



En Amérique du Sud, d'autres produits de cocaïne à fumer sont répandus. Obtenus à partir des produits intermédiaires de la fabrication, on peut citer la pâte de coca ainsi que la forme basique de la cocaïne. De tels produits sont appelés «basuco», «paco» et «PBC»



Comment et où se passe la contrebande?

La cocaïne arrive en Europe depuis les pays producteurs d'Amérique du Sud par différentes méthodes - par avion, par voie maritime, etc. - et via différents itinéraires.

Les plus grandes quantités de cocaïne saisies ont été dissimulées dans des cargos, principalement dans des conteneurs maritimes. Ce trafic est possible grâce à la corruption du secteur privé et du gouvernement et à l'intimidation des ouvriers portuaires.

L'Europe, plaque tournante du trafic

Les itinéraires commencent généralement en Amérique du Sud, principalement au Brésil, en Colombie et en Équateur, et se terminent dans les grands ports européens. Notamment à Anvers et Rotterdam. Les Caraïbes, l'Afrique du Nord et de l'Ouest ainsi que les îles du Cap-Vert sont considérées comme des zones de transit avant que la drogue ne soit acheminée en Europe.

Les principales liaisons de contrebande entre les ports d'Amérique latine et les ports de l'UE en 2020. graphique: emcdda

Selon Europol, il existe également des indices selon lesquels l'Europe est utilisée comme lieu de transit pour acheminer des cargaisons de cocaïne vers des pays non membres de l'UE. Comme ceux d'Europe de l'Est, d'Océanie et possiblement d'Asie.

Où la cocaïne a-t-elle été saisie?

Depuis 2017, des quantités record de cocaïne sont saisies chaque année en Europe, le plus souvent dans les ports maritimes. La plus grosse découverte, avec 214,6 tonnes de cocaïne, a été faite en Turquie en 2020.

Le rapport de l’OEDT de 2019 fournit des informations précises sur les endroits où les saisies de drogue sont les plus fréquentes. Selon ce rapport, l'Espagne, la Belgique, le Royaume-Uni et la France sont les pays qui ont saisi le plus de cocaïne au cours des dernières années.

Où et combien de fois de la cocaïne a été saisie: L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies ne dispose pas de données sur les saisies effectuées aux Pays-Bas. graphique: emcdda

Combien de personnes consomment de la cocaïne en Europe?

Europol estime qu'environ 14 millions de personnes dans l'Union européenne (âgées de 15 à 64 ans) ont consommé de la cocaïne au cours de leur vie - et la tendance est à la hausse. Cela correspond à environ 5% des personnes de ce groupe d'âge.

Selon le rapport d'Europol, 60% des consommateurs de cocaïne, qui se sont fait soigner pour leur dépendance, ont déclaré avoir consommer cette drogue entre deux et sept jours par semaine.

La cocaïne est-elle devenue moins chère?

Le prix de la cocaïne pure sur les marchés de consommation de l'UE aurait baissé de près de 40% en moyenne entre 2015 et 2022. Cette drogue est donc devenue nettement plus abordable.

Quel a été l'impact de la pandémie sur le commerce?

Europol part du principe que le trafic n'a été perturbé que par la forte baisse du trafic aérien. En revanche, la production de cocaïne n'aurait pas été interrompue et pourrait même avoir encore augmenté.

Quelles autres évolutions ont été remarquées?

L'Europe, transformatrice de cocaïne

Lors de saisies, les enquêteurs auraient remarqué qu'en Europe, notamment aux Pays-Bas, en Espagne et en Belgique, la cocaïne était transformée à grande échelle.

Des réseaux criminels de l'UE collaborent avec des personnes issues du crime organisé d'Amérique latine. Ils se procurent d'abord de la cocaïne pure dans divers pays d'Amérique du Sud pour la couper sur le sol européen.

Europol parle d'une évolution inquiétante: la cocaïne coupée présente d'autres risques pour les consommateurs.

La consommation de crack augmente

En Europe, l'inhalation de la cocaïne comme mode d'administration est en augmentation. Les dommages à la santé qui y sont liés ont également augmenté ces dernières années. Ce mode de consommation est considéré comme le plus dangereux après l'injection.

Que nous disent les échantillons d'eaux usées?

Tout finit par se retrouver dans les eaux usées, y compris la cocaïne. Les résidus dans l'urine permettent alors de déterminer dans quelle ville la poudre blanche est souvent consommée.

Un coup d'œil sur l'analyse des eaux usées de l'OEDT montre que les résidus de cocaïne étaient les plus élevés dans les villes d'Europe occidentale et méridionale, notamment en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne. C'est-à-dire précisément dans les pays où l'on a le plus souvent trouvé de la cocaïne.