De nombreux habitants ont participé à l'action à Christiania. Image: keystone

Des Danois en colère détruisent la rue de la drogue

Alors que l'Allemagne légalise le cannabis, les hippies danois du quartier de Christiania à Copenhague en ont assez de la criminalité et prennent des mesures drastiques.

Samedi, dans la légendaire commune de Christiania à Copenhague, des habitants ont littéralement rasé la «Pusher Street» de leurs propres mains. Cette rue était depuis longtemps tristement célèbre pour la criminalité liée à la drogue.

Les pavés extirpés de la «Pusher Street». Image: keystone

La «Pusher Street» n'est plus: les riverains de la commune de Christiania l'ont détruite, pierre par pierre. Sous le slogan «Nous fermons la Pusher Street et ouvrons Christiania», les habitants ont arraché les pavés.

Les riverains de Christiania en ont assez 👇 Vidéo: watson

La maire de Copenhague, Sophie Haestorp Andersen, et le ministre de la Justice, Peter Hummelgaard, ont également participé à l'action.

«Creuser la chaussée et la transformer en chantier rendra inévitablement la vente très difficile. Mais ce n'est que le début» Sophie Haestorp Andersen, maire de Copenhague

Andersen et Hummelsgaard posent avec un des pavés. Image: keystone

Fini la tolérance

De son côté, la police a démantelé les points de vente de cannabis qui avaient été installés dans la rue. Bien que la vente et la consommation de cannabis soient illégales au Danemark, le deal a été toléré pendant des décennies à Christiania. Mais suite à l'escalade de la violence et du crime dans la commune, le vent a récemment tourné et la majorité des quelque mille habitants du quartier soutiennent désormais le changement de cap en matière de vente de drogue.

Les pierres de la «Pusher Street» sont d'abord déterrées puis transportées de main en main. Image: keystone

Il est «crucial» que les habitants participent au changement à Christiania, a souligné Sophie Haestorp Andersen, ajoutant:

«C'est la première fois qu'ils s'unissent et prennent position contre la criminalité et l'insécurité galopantes dans leur quartier»

Mettre en avant la diversité

En mettant fin au trafic de drogue à Christiania, la commune veut se redonner une image plus détendue – et surtout mettre en avant la diversité culturelle locale.

En 1971, un groupe de hippies avait fondé la «ville libre de Christiania» dans une ancienne caserne. Aujourd'hui, environ 900 personnes vivent dans cette communauté autonome tolérée par l'Etat. Elle est régie par ses propres lois et règles. Environ un demi-million de touristes visitent Christiania chaque année.

Des policiers patrouillent dans la «Pusher Street» en 2018. Image: keystone

En janvier, le gouvernement danois a initié un changement de cap dans la gestion du trafic de drogue à Christiania, en accord avec les riverains. L'élément déclencheur avait été un homicide en août 2023. Un homme lié au crime organisé avait alors été abattu à Christiania, la quatrième fusillade mortelle en trois ans dans ce quartier de seulement 34 hectares.

