Vidéo: watson

Dramatique crash d'un avion de chasse lors d'un show à Dubaï

Un pilote indien a perdu la vie vendredi en faisant un tonneau à basse altitude au salon aéronautique de Dubaï.

Plus de «International»

Un avion de chasse indien s'est écrasé vendredi lors d'une démonstration aérienne au salon aéronautique de Dubaï, aux Emirats arabes unis, ont déclaré un témoin oculaire et des responsables à l'AFP. L'appareil a effectué un tonneau à basse altitude avant de s'écraser en flammes à environ 1,6 kilomètre du site du salon, selon le témoin.

Le pilote est décédé, a annoncé un communiqué gouvernemental. «Un avion de chasse indien Tejas participant à la démonstration aérienne d'aujourd'hui au salon aéronautique de Dubaï s'est écrasé, entraînant la mort tragique du pilote», a écrit le bureau de presse officiel de Dubaï sur le réseau social X. (jzs/afp)

Développement suit