Dubaï

Dramatique crash d'un avion de chasse lors d'un show à Dubaï

Un pilote indien a perdu la vie vendredi en faisant un tonneau à basse altitude au salon aéronautique de Dubaï.
21.11.2025, 12:4421.11.2025, 12:45

Un avion de chasse indien s'est écrasé vendredi lors d'une démonstration aérienne au salon aéronautique de Dubaï, aux Emirats arabes unis, ont déclaré un témoin oculaire et des responsables à l'AFP. L'appareil a effectué un tonneau à basse altitude avant de s'écraser en flammes à environ 1,6 kilomètre du site du salon, selon le témoin.

Le pilote est décédé, a annoncé un communiqué gouvernemental. «Un avion de chasse indien Tejas participant à la démonstration aérienne d'aujourd'hui au salon aéronautique de Dubaï s'est écrasé, entraînant la mort tragique du pilote», a écrit le bureau de presse officiel de Dubaï sur le réseau social X. (jzs/afp)

Développement suit

