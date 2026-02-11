faible pluie
L’aéroport de Dubaï bat un record de trafic en 2025

epa12724067 A photo taken from behind airplane&#039;s window glass shows a commercial airplanes owned by Emirates Airlines preparing to take off (C) and other one (R) landing at Dubai International Ai ...
Des avions d’Emirates décollent et atterrissent à l’aéroport de Dubaï par temps brumeux.Image: EPA

L’aéroport de Dubaï bat un record de trafic en 2025

Avec 95,2 millions de passagers en 2025, l’aéroport de Dubaï enregistre un record historique et se rapproche de la barre des 100 millions, confirmant son rôle de hub aérien mondial.
11.02.2026, 09:0511.02.2026, 09:05

L'aéroport international de Dubaï, l'un des plus fréquentés au monde, a accueilli un record de 95,2 millions de passagers en 2025. Un chiffre qui devrait frôler la barre des 100 millions cette année, a annoncé mercredi l'opérateur.

Le trafic dans le riche émirat du Golfe a enregistré une croissance de 3,1% sur un an, «à la limite des capacités physiques», a affirmé Dubai Airports dans un communiqué. Le record mensuel a été enregistré en décembre avec 8,7 millions de passagers, a-t-il précisé.

L'aéroport de Dubaï était classé premier dans le monde en terme de trafic international en 2024, et deuxième après celui d'Atlanta aux Etats-Unis en nombre total de passagers, selon le Conseil international des aéroports (ACI). La deuxième ville des Emirats arabes unis, située entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, s'est positionnée comme un hub aérien mondial, et une destination touristique.

Le «tourisme de la dernière chance» est un fléau pour les glaciers

Elle a reçu 19,59 millions de visiteurs l'année dernière, un chiffre en hausse de 5% par rapport à 2024, selon les chiffres officiels. Le trafic de passagers devrait encore augmenter à 99,5 millions cette année, a affirmé le directeur de Dubai Airports, Paul Griffiths, cité dans le communiqué.

Ce chiffre pourrait atteindre 115 millions avant que l'essentiel de l'activité ne soit transférée en 2032 vers l'autre aéroport de Dubaï, Al Maktoum, situé dans la banlieue de la ville, avait-il dit en octobre dernier. Cet aéroport, fait l'objet d'un vaste projet d'agrandissement, pour un montant de 35 milliards de dollars, devant lui permettre d'accueillir 150 millions de passagers dans les dix prochaines années, et atteindre une capacité de 260 millions à terme, selon le communiqué. (tib/ats)

