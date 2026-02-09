Les gosses de riches iraniens vivent leur meilleure vie et ça fâche

Mohammed «Sasha» Sobhani, rappeur autoproclamé et fils d’un ancien ambassadeur iranien (Image: Instagram)

Alors que les Iraniens subissent la répression du régime islamiste, les élites envoient leurs enfants en Occident, où ils mènent grand train.

Natasha Hähni / ch media

Les profils sur les réseaux sociaux de nombreux Iraniens en exil sont devenus ces dernières semaines de véritables portails d’information. Ils veulent attirer l’attention sur la situation dans leur pays natal lors de l’une des plus grandes vagues de protestations et du blocage d’Internet qui a suivi. Selon des sources de l’opposition, environ 6000 personnes ont été tuées, mais ce chiffre pourrait être bien plus élevé.

Cependant, sur les profils d’Anashid Hoseini et de Sasha Sobhani, aucune trace de compassion pour la situation dans leur pays d’origine. Tous deux font partie des «Aghazadeh», ces enfants de hauts responsables gouvernementaux. Ils profitent du pouvoir politique de leurs pères – des religieux de haut rang, des ministres et le chef des services de sécurité – et vivent loin des souffrances, dans le luxe.

Anashid Hoseini Image: Instagram

Anashid et Sasha affichent fièrement ce luxe sur Internet. Anashid est mariée au fils d’un ancien ambassadeur iranien au Danemark. Sur ses photos, elle montre régulièrement des vêtements de marque, des sacs à main de créateurs, des voyages de luxe et des bijoux.

La semaine où les récentes manifestations ont éclaté en Iran, Anashid a posté trois images pour ses 1,7 million de followers Instagram. On la voit avec son petit garçon devant une villa, tenant dans ses bras un sac Birkin marron. En légende, elle écrit: «Ma tranquillité». Depuis, elle n’a rien publié de nouveau. Selon des informations, elle vivrait à Niavaran, un quartier riche au nord de Téhéran. Il est difficile de dire si elle a fui depuis les troubles. Selon le Telegraph, de nombreux Iraniens fortunés ont fui ces dernières semaines vers Van, une station balnéaire populaire en Turquie, située à environ 100 kilomètres de la frontière.

Loin de la réalité de la vie en Iran

Encore plus loin, en Espagne, vit Sasha Sobhani. Son père était ambassadeur d’Iran au Venezuela. Sasha se présente comme rappeur. Dans des clips musicaux soigneusement produits, il apparaît avec des femmes légèrement vêtues. S’il vivait en Iran, ces femmes risqueraient des amendes de plusieurs milliers de francs, des coups de fouet et des peines de prison allant jusqu’à 15 ans – dans le meilleur des cas. Si son comportement est qualifié de «corruption sur Terre», la peine de mort peut même être prononcée.

Mohammed «Sasha» Sobhani Image: Instagram

Le régime iranien réclame depuis longtemps son extradition pour des faits de blanchiment d’argent et de gestion de sites illégaux. En plus de ses vidéos avec des femmes dénudées, l’artiste amateur aime aussi poser avec des bouteilles de champagne, des voitures de luxe, des yachts et lors de sorties en hélicoptère. Une pétition circule également sur les réseaux sociaux pour lui retirer son permis de séjour en Espagne.

Anashid et Sasha ne sont que deux exemples parmi de nombreux jeunes Iraniens qui, grâce à des parents proches du régime, vivent loin des répressions dans leur pays natal. Depuis des années, le compte Instagram «The Rich Kids of Tehran» présente des photos d’enfants de l’élite iranienne.

Comme l’indique à The Sun Ella Rosenberg, chercheuse au Jerusalem Centre of Foreign Affairs, de nombreux Iraniens sont «profondément en colère» contre les «Aghazadeh» en raison de leur ignorance totale de la réalité du pays. Leur richesse est devenue particulièrement visible ces dernières années, après que le gouvernement a assoupli le contrôle sur Internet et les réseaux sociaux avant le début des révoltes récentes.

Anashid, Sasha et bien d’autres vivent loin de la réalité de ceux qui, ces dernières semaines, sont descendus dans la rue pour protester contre les injustices – la crise économique, les violations des droits humains et l’espoir de renverser enfin le gouvernement islamiste.

Exécutions sans procès et manifestations

Comme les révoltes précédentes, ces manifestations ont été réprimées dans le sang. Depuis début janvier, le régime a bloqué tout accès à Internet. Depuis lors, des rapports sur des atrocités ont envahi les réseaux sociaux – des exécutions de masse sans procès équitable, des exécutions dans les hôpitaux et dans les rues, pour n’en citer que quelques-unes.

Dimanche, le président du Parlement iranien a également qualifié les forces armées des pays membres de l’UE de «groupes terroristes». Que les enfants de nombreux de ses collègues vivent parmi ces «terroristes» ne semble pas le déranger.