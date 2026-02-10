brouillard-1°
Les causes de la mort de l'actrice Catherine O'Hara révélées

Catherine O&#039;Hara arrives at the 77th Primetime Emmy Awards on Sunday, Sept. 14, 2025, at the Peacock Theater in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) Catherine O&#039;Hara
Catherine O'Hara est décédée fin janvier.Keystone

La Canadienne, connue pour ses rôles dans Beetlejuice et Maman, j'ai raté l'avion !, est décédée fin janvier suite à une une embolie pulmonaire, révèle son certificat de décès.
10.02.2026, 06:3810.02.2026, 06:38

La cause du décès de l'actrice canadienne Catherine O'Hara, célèbre pour ses rôles dans Beetlejuice et Maman, j'ai raté l'avion !, est désormais connue. Sa mort fin janvier est due à une embolie pulmonaire, selon un certificat de décès rendu public lundi.

La comédienne de 71 ans a été transportée d'urgence à l'hôpital le 30 janvier après avoir eu des difficultés respiratoires à son domicile dans le quartier huppé de Brentwood, à Los Angeles. Elle a été déclarée morte peu de temps après.

L'actrice Catherine O'Hara est décédée

Outre l'embolie pulmonaire, son certificat de décès mentionne un cancer du rectum comme facteur secondaire ayant contribué à sa mort.

Un Emmy Award en 2020

Née à Toronto en 1954, Catherine O'Hara avait fait ses débuts au cinéma en 1980. En 1988, elle a incarné la belle-mère de Winona Ryder dans Beetlejuice, de Tim Burton.

Mais c'est en 1990 qu'elle a accédé à une notoriété mondiale en jouant la mère de Kevin, incarné par Macaulay Culkin, dans Maman, j'ai raté l'avion !. Un rôle qu'elle rejouera dans la suite du film, Maman, j'ai encore raté l'avion !, en 1992, dans lequel Donald Trump fait une brève apparition, plusieurs décennies avant de devenir président des États-Unis.

Cet acteur de «Maman j'ai raté l'avion» a radicalement changé de vie

En 1993, elle collabore de nouveau avec Tim Burton sur L'Étrange Noël de monsieur Jack. Mais le public contemporain la connaît davantage grâce à son interprétation du personnage de Moira dans la série Schitt's Creek. Un rôle qui lui a valu un Emmy Award en 2020.

L'actrice était également apparue dans la récente série The Studio, diffusée sur Apple TV. (jzs/ats)

