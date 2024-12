Vidéo: twitter

Le plus grand iceberg du monde commence à bouger

Pendant des décennies, A23a a été pris au piège dans des courants après s'être détaché du continent antarctique. Aujourd'hui, l'iceberg dérive vers le nord.

Plus de «International»

Le gigantesque iceberg A23a, qui s'était détaché en 1986 de la banquise Filchner-Ronne en Antarctique, est en train de remonter vers le Nord. L'institut de recherche polaire British Antarctic Survey a annoncé que des images satellites récentes montrent la fuite de l'iceberg. Après des années à être fixé au sol marin, suivies par une longue captivité dans des courants circulant au-dessus d'une montagne sous-marine, il s'en est allé vers le nord.

Avec une superficie d'environ 4000 kilomètres carrés, A23a est plus étendu que le canton de Vaud et ses 3212 kilomètres carrés. Au fil des ans, les vagues et les intempéries ont créé de profondes arches et des creux semblables à des grottes dans la masse de glace massive. Ces structures impressionnantes ont été documentées par un navire de la société Eyos Expeditions.

Les experts s'attendent à ce que l'iceberg atteigne la Géorgie du Sud (une île située dans le sud de l'océan Atlantique) au cours de sa remontée vers le nord. Là, les eaux plus chaudes feront qu'il se désintégrera en petits morceaux, finissant par fondre complètement.

L'océanographe Andrew Meijers s'est exprimé sur les conséquences possibles de ce processus: «Nous sommes curieux de savoir s'il suivra le même chemin que d'autres gros icebergs qui se sont détachés de la banquise antarctique. Et plus important encore, quel sera l'impact sur l'écosystème local?»

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci