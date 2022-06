Zimbabwe: Pour contester les rumeurs d'un trafic d'orteils, ils montrent leurs pieds

Le quotidien The Herald avait trouvé cette semaine un seul commerçant reconnaissant être agent d'orteils. Il s'est rétracté dès le lendemain: il était ivre et ne savait pas qu'il était enregistré.

Cette histoire nourrit plus généralement des blagues sur les nouveaux riches, qui paradent en voiture de luxe: ils ont sans aucun doute sacrifié en orteil pour en arriver là.

La rumeur trouve son origine dans une croyance ancienne, selon laquelle des guérisseurs traditionnels faisaient pourrir et tomber un orteil à leurs patients, promettant à la clé une richesse folle au récent amputé.

Un orteil se vend entre «20'000 et 40'000 dollars» selon la taille , affirme un tweet du 30 mai, accusant un gouvernement «incapable de créer des emplois» de générer ce trafic désespéré de phalanges. Ce message comprenait des photos: une pince enserrant un petit orteil, un pied amputé du gros orteil, un autre bandé posé sur une tong.

Non, ils ne vendent pas d'orteils au marché. Des commerçants de Harare, la capitale du Zimbabwe, ont dû montrer cette semaine leurs pieds nus pour faire taire des rumeurs fantaisistes sur ce présumé trafic lié à la sorcellerie et au désespoir économique.

