Ce micro studio place la cuvette à côté de votre lit.

Doté d'un lit, d'une fenêtre et d'une cuvette, ce logement miniature au Canada est décrit comme «idéal». Il va pourtant à l'encontre de plusieurs normes.

A peine vous descendez du lit, et vous voilà déjà aux toilettes. Il y a quelques jours, à Vancouver (Canada), un micro (vraiment micro) studio a été publié dans un site d'annonce de logements. Cette «tiny house» propose à son futur locataire une pièce dans laquelle sont réunis:

«C'est idéal pour une personne seule cherchant à vivre au centre-ville à un prix abordable et qui n'a pas besoin de beaucoup d'espace»

Refait à neuf, le bien immobilier ne comporte pas de cuisine et aucune autre porte sauf celle qui permet d'y entrer. Il offre ainsi une vue directe sur le trône des petits besoins, directement depuis son lit. Le tout dans 15 mètres carré. Et c'est là que ça pose soucis, notamment au vu des normes mises en vigueur par le conseil municipal de la ville.

Surface et loyer illégaux

L'annonce a été supprimée après quelques jours de mise en ligne, mais c'était sans compter sur le site Web local Vancouver is Awesome qui a retrouvé les photos du bien et rappelé que la taille de ce dernier était «plus petite que les 23 mètres carrés réglementés par la ville de Vancouver». Dans sa police sur les micro-logements, le conseil municipal insiste sur le fait que:

«Les salles de bain doivent être physiquement séparées du reste de l'unité par des cloisons et une porte pour assurer l'intimité et isoler le bruit et les odeurs»

