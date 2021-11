Il prend sa retraite, gratte un ticket et bingo!

Un sexagénaire français a remporté un jackpot d'un million d'euros à la loterie. Peu de jours après son départ à la retraite, il avait acheté un ticket à gratter dans un kiosque.

Les roues de la fortune peuvent être aussi surprenantes que grisantes. Un sexagénaire d'Amboise, commune située dans le centre de la France, vient de s'en rendre compte. Début octobre, quelques jours après son départ à la retraite, ce joueur occasionnel a acheté un ticket à gratter dans un kiosque. Bingo! Selon France-Bleu, il a remporté un million d'euros.

Du tout petit gain au gros

«Il est venu prendre un Mots-croisés à 10 euros. Il a gagné 20 euros et a donc repris un Mots-croisés et un Millionnaire, ce qu'il ne prend jamais. Et là il y a le fameux million. Son visage s'est figé, il a tiré sur sa cigarette, tout énervé comme on peut l'être dans ces cas-là, et il nous a alertés moi et ma femme», a confié le cogérant du kiosque à France-Bleu.

Le jackpot à Tahiti

Il y a deux semaines, une habitante de la Polynésie française a gagné 220 millions d'euros à l'Euromillions. Soit la plus grosse cagnotte jamais remportée en Europe. (apn)