En 2025, Amazon deviendra le plus gros supermarché des Etats-Unis



Image: sda

Le média américain, Bloomberg, affirme que les ventes du géant du commerce en ligne surpasseront celles de la société Walmart, la plus grande chaîne de supermarchés du pays. Et ce d'ici 2025.

Imaginons qu'en Suisse, Amazon, le géant du e-commerce mondial, devienne plus puissant que la Migros et Coop réunies. C'est le pronostic d'un rapport réalisé par une société experte en commerce digital, repris par l'agence de presse financière, Bloomberg. Selon eux, d'ici 2025, le groupe Amazon surpassera les ventes de Walmart, la chaîne de supermarchés la plus importante des Etats-Unis.



Les chiffres

Le rapport avance les chiffres suivants: 632 milliards de dollars (632 milliards de francs). Le montant total que débourseront les acheteurs américains chez Amazon, en 2025. Soit, 100 milliards de plus que chez Walmart, selon eux. Pour arriver à cette estimation, les auteurs de l'étude ont mesuré la valeur de tous les produits vendus par les deux entreprises, en ligne et en magasin.



Par ailleurs, les montants ci-dessus n'incluent pas les revenus générés par le «cloud computing», qui rapporte encore plus de chiffre d'affaire que le e-commerce au groupe de Jeff Bezos. A titre d'exemple, ce service permet à une plateforme comme Netflix de diffuser du contenu à travers internet. Amazon Web Services représente la première source de profit de l'entreprise. (jch)

