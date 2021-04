International

3 choses qu'Amazon veut changer dans vos sorties shopping



Sortir des magasins sans payer, choisir sa coupe de cheveux en réalité augmentée ou régler ses courses avec la paume de sa main, voici les dernières technologies développées par Amazon pour bouleverser le commerce de proximité.

Après avoir révolutionné les achats en ligne, Amazon s'est trouvé un nouveau terrain de jeu. Le géant du numérique, fondé par Jeff Bezos en 1994, s'attaque désormais au commerce de proximité. Et même si ces technologies ne sont pas encore arrivées jusqu'en Suisse, elles sont en train de faire leurs preuves aux Etats-Unis et au Royaume-Uni et pourraient bientôt débarquer chez nous.

Payer façon Star Wars

Laissez tomber Twint, les cartes bancaires ou votre smartphone, la Force est désormais avec vous. La nouvelle technologie développée par Amazon vous permet de payer grâce à la paume de votre main. Un simple passage au-dessus d'un détecteur Amazon One suffit à régler vos achats.

Image: Amazon

L'appareil scanne les moindres détails (sillons, veines, lignes,...) pour vous identifier et associer votre main à votre carte de crédit. Testé depuis l'automne dernier dans les magasins Amazon Go, la technologie semble avoir fait ses preuves. L'entreprise a annoncé la semaine passée qu'elle était dès maintenant à disposition chez Whole Foods Market, une chaîne américaine d'épiceries bio appartenant également à Amazon.

Mais le géant du Web ne compte pas s'arrêter là et espère bien vendre sa technologie à d'autres supermarchés. Comme l'indiquent nos confrères du Temps, le système pourrait même rapidement dépasser le cadre du shopping pour s'appliquer à n'importe quel service nécessitant une identification.

Votre future coupe de cheveux direct sur votre tête

Fini de s'arracher les cheveux au moment de choisir sa future coupe. Le nouveau salon de coiffure lancé par Amazon à Londres la semaine passée vous propose de prévisualiser ce à quoi vous allez ressembler grâce à la réalité augmentée et à un système de miroirs.

Image: Amazon

D'abord réservé aux employés de l'entreprise, le Amazon Salon ouvrira ses portes à tous, dès les prochaines semaines. Les clients pourront y tester d'autres technologies en cours de développement, notamment le fait de pointer du doigt un produit qui les intéresse afin que ses caractéristiques s'affichent sur un écran.

Faites vos courses, partez sans payer

Bon, soyons honnêtes, vous allez quand même devoir payer: Amazon, ce n'est pas le Père Noël. En réalité, dans certains de ses magasins, l'entreprise vous propose de vous identifier avec votre téléphone en entrant, de choisir ce que vous voulez dans les rayons puis de quitter les lieux sans passer en caisse. La facture sera automatiquement déduite de votre carte de crédit.

Pour vous éviter les files d'attentes et les caddies pleins à vider, Amazon a deux solutions. Soit c'est le chariot lui-même qui détecte ce qu'il contient au moment de sortir soit ce sont des capteurs installés dans le magasin et le système de caméras de surveillance qui identifient vos achats pour en dresser la liste. Dans tous les cas, cela permet à l'entreprise de se passer de personnel de caisse et d'offrir des horaires d'ouvertures étendus, de 7h à 23h à Londres, par exemple.

Image: AP PA

BONUS: Ouvrir sa maison à distance ou livrer par drone

Mais Amazon n'oublie pas son business premier: le commerce en ligne. Pour maintenir sa domination sur ce marché, l'entreprise développe plusieurs systèmes, notamment la livraison par drone qui est actuellement testée aux Etats-Unis.

Prime Air peut livrer des colis de 2,3 kilos au maximum en moins de 30 minutes dans un rayon de 12 kilomètres autour de son entrepôt de départ.

Autre solution mise en place par le géant du numérique pour favoriser les livraisons: Amazon Key. Avec ce système, vous pouvez déverrouiller votre domicile à distance afin de permettre au livreur de déposer votre commande dans votre salon ou même directement dans votre frigo. Et pour les plus méfiants, une caméra de surveillance vous permet de suivre toute l'opération à distance jusqu'à ce que votre porte soit refermée.

