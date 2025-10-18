beau temps
Trump s'en prend aux camions

DIXON, CALIFORNIA - SEPTEMBER 26: In an aerial view, brand new trucks are displayed at TEC Equipment on September 26, 2025 in Dixon, California. U.S. President Donald Trump announced a series of new t ...
Image: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Le président américain Donald Trump a signé vendredi un décret imposant 25% de droits de douane sur les camions et 10% sur les bus et autocars, créant une nouvelle catégorie de produits concernés par des droits de douane sectoriels.
18.10.2025, 10:2618.10.2025, 10:29

Le président avait annoncé à la fin septembre son intention de mettre en place cette nouvelle surtaxe douanière sur les camions, initialement prévue pour le 1er octobre. Il a au passage ajouté celle sur les autocars, dont il n'avait jusqu'ici pas été fait mention.

Il étend ainsi à ces deux catégories de véhicules les droits de douane déjà existant sur le secteur automobile, à compter du 1er novembre.

Cette décision intervient à l'issue d'une enquête menée par le ministère du commerce afin de déterminer si la délocalisation de cette industrie représente un risque en matière de sécurité nationale pour le pays, une approche employée pour l'ensemble des droits de douane sectoriels déjà mis en place.

Canada et du Mexique un peu épargnés

Ces nouveaux droits de douane ne s'appliqueront cependant pas entièrement sur les camions en provenance du Canada et du Mexique, dès lors que leur production répond aux critères prévus dans le cadre du traité de libre-échange entre les trois pays (ACEUM), a précisé un responsable américain.

Pour les véhicules concernés, seules les pièces non fabriquées aux Etats-Unis seront taxées à 25%. Mais ils en restent exemptés pour l'instant, le temps pour le ministère du commerce de déterminer comment mettre en application cette taxe.

Voici ce qui s’est passé au rencard entre Trump et Zelensky

Selon Capital Economics, les Etats-Unis importent 78% de leurs camions du Mexique et 15% du Canada. Pour les autocars et autobus en revanche, les 10% s'appliqueront pleinement pour les véhicules venant des deux pays voisins, qu'ils soient dans le cadre de l'ACEUM ou non.

Réduire l'impact des droits de douane

La Maison-Blanche a profité de ce décret pour répondre au passage à une demande de l'industrie automobile, en prolongeant jusqu'en 2030 la déduction de 3,75% du prix recommandé que les constructeurs peuvent appliquer pour les automobiles fabriquées aux Etats-Unis contenant des pièces détachées importées.

Initialement prévu pour un an, ce dispositif avait été ajouté à la demande du secteur afin de réduire l'impact des droits de douane sur les constructeurs automobiles. Il s'appliquera dans les mêmes conditions aux camions fabriqués aux Etats-Unis.

ats

Guy Parmelin veut une «réduction rapide» des tarifs américains
Thèmes
