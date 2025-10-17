dégagé
Guy Parmelin veut une «réduction rapide» des tarifs américains

A Washington, le ministre s'est efforcé de faire preuve d'optimisme. Keystone
La Suisse maintient la pression sur Washington:en marge des réunions du FMI et de la Banque mondiale, Guy Parmelin a plaidé pour une levée rapide des surtaxes douanières américaines, tout en appelant à défendre le libre-échange face au repli des grandes puissances.
17.10.2025, 22:00

En marge de la réunion du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Washington, la délégation suisse menée par Guy Parmelin s'est entretenue «à différents niveaux» avec des représentants américains. Le ministre des Finances Trésor Scott Bessent figurait parmi les interlocuteurs.

«Les échanges diplomatiques et politiques se poursuivront afin d'obtenir une réduction rapide des droits de douane supplémentaires»
Guy Parmelin à Keystone-ATS à l'issue de la rencontre

Interrogé par la RTS, le Vaudois a précisé que la Confédération «attend un signal des Etats-Unis». «C'est aussi pour cela que nous maintenons les contacts, à haut niveau mais aussi au niveau technique, pour être prêts le moment venu en cas de décision du président, puisqu'à la fin, c'est le président des Etats-Unis qui va décider», a-t-il expliqué.

«Le Conseil fédéral, ce sont sept gros egos qui veulent être aimés»

Guy Parmelin a notamment pu échanger «quelques minutes» avec Scott Bessent lors du «lunch» des gouverneurs. «Nous restons en contact», a-t-il déclaré. Il a ajouté que le Conseil fédéral continuera à informer en temps voulu.

Des inquiétudes marquent la réunion

A la réunion, Guy Parmelin a constaté une ambiance plutôt morose: «Les soucis prédominent», a-t-il déclaré. Les principaux thèmes abordés ont été la situation géopolitique incertaine et le niveau d'endettement élevé de nombreux Etats.

Un autre problème est que, dans de nombreux pays, les jeunes ne trouvent pas de travail. Lors de la conférence, les participants ont discuté des moyens de créer plus d'emplois afin d'endiguer la violence et la migration. Le système de formation professionnelle suisse a suscité l'intérêt de nombreux pays.

Un proche de Trump se moque de la Suisse: Karin Keller-Sutter riposte

Guy Parmelin a aussi souligné l'importance de l'ouverture économique. Environ 85% des pays souhaitent continuer à appliquer des règles multilatérales: «La politique de bloc des grands pays est préoccupante», a-t-il déclaré.

Les petites et moyennes économies misent en revanche sur le libre-échange et des règles du jeu claires. Des pays comme la Nouvelle-Zélande ou des Etats du Sud-Est asiatique ont montré leur intérêt pour une coopération économique plus étroite avec la Suisse, a ajouté M. Parmelin.

Le ministre de l'économie a également mené des entretiens bilatéraux, notamment avec des délégations de Corée du Sud et du Liechtenstein ainsi qu'avec des pays du groupe de vote au sein du FMI conduit par la Suisse, comme la Serbie et l'Ouzbékistan. (mbr/ats)

