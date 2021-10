Près de 3% de la main-d'œuvre américaine a démissionné au mois d'août, un taux de démission qui n'était plus arrivé depuis la fin de l'an 2000. Image: shutterstock

Des millions d'employés américains n'hésitent plus à démissionner

Près de 3% de la main-d'œuvre américaine a démissionné au mois d'août. Il s'agit du taux de démission le plus élevé, depuis l'an 2000.

Un nombre record de 4,3 millions Américains ont quitté leur emploi en août, démontrant l'influence considérable des travailleurs dans l'économie actuelle. Ils sont de plus en plus nombreux à réclamer des salaires plus élevés, de meilleures conditions de travail et des dispositions plus souples.

«Si vous n'êtes pas satisfait de votre emploi ou si vous voulez une augmentation, dans le contexte actuel, il est assez facile d'en trouver un nouveau» Gus Faucher, économiste en chef chez PNC, une banque nationale cnn

Les principaux secteurs concernés? L'hébergement, les services de restauration, le commerce de détail, l'enseignement et emplois dans l'administration locale ou régionale, comme le rapporte CNN.

Plus de 10 millions de postes à repourvoir

Selon le rapport de l'enquête sur les ouvertures d'emploi et la rotation du personnel (JOLTS), publié mardi, il s'agit du taux de démission le plus élevé depuis le début de l'enquête, à la fin de l'année 2000:

Environ 2,9% de la main-d'œuvre a démissionné en août;

de la main-d'œuvre a démissionné en août; Contre 2,7% en juillet, soit, 242 000 personnes supplémentaires.

personnes supplémentaires. Les offres d'emploi sont restées très élevées à la fin du mois d'août, à 10,4 millions de postes ouverts;

de postes ouverts; Ce chiffre marque une baisse de 659 000 offres par rapport à la fin du mois de juillet.

Les entreprises continuent à devoir faire face à une grave pénurie de travailleurs, qui n'hésitent donc plus à démissionner.

«L'âge d'or du travailleur américain»

Joe Brusuelas, un économiste, a déclaré que nous assistons peut-être au début de ce qui pourrait être considéré comme «l'âge d'or du travailleur américain».

«Ils ont désormais la certitude de disposer du pouvoir de négociation et qu'ils sont en droit d'obtenir un salaire raisonnable - et avoir une influence sur leurs conditions de travail. C'est ce qui arrive après les grandes guerres ou les dépressions. C'est difficile à repérer quand on est dedans, mais nous avons subi un choc qui a suscité un changement inattendu sur la population. Et il faudra du temps pour s'en remettre.»

Ce pouvoir de négociation découle de leur volonté de quitter des emplois qu'ils n'aiment pas et d'en chercher de nouveaux. Et ce changement n'est pas simplement centré sur l'économie, mais sur une réévaluation plus large de la qualité de vie et des objectifs.

Une transformation positive sur le long terme