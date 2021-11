Omicron va clairement peser sur l'économie et l'inflation

Les Etats-Unis s'inquiètent des dégâts que le nouveau variant Omicron aura sur leur économie, déjà assez mal en point, ainsi que celle du reste du monde.

Le président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, a estimé que «la récente augmentation des cas de Covid-19 et l'émergence du variant Omicron posent des risques à la baisse pour l'emploi et l'activité économique». Ils accroissent également l'incertitude du côté de l'inflation:

«De plus grandes inquiétudes concernant le virus pourraient réduire la volonté des gens de travailler en personne. Cela pourrait ralentir les progrès sur le marché du travail et intensifier les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.»

«Craintes pour la reprise économique mondiale»

Le nouveau variant Omicron du coronavirus, qui a poussé de nombreux pays à prendre de nouvelles mesures de restriction de voyages, fait naître des craintes pour la reprise économique mondiale.

Le président de la Fed, que le président américain Joe Biden vient de renommer pour un second mandat, a également jugé «difficile de prévoir la persistance et les effets des contraintes d'offre, mais il apparaît désormais que les facteurs qui poussent l'inflation à la hausse persisteront largement l'année prochaine».

Une inflation record depuis le mois d'octobre

L'inflation s'est accélérée en octobre aux Etats-Unis, et s'est établie à 5% sur un an, son niveau le plus fort depuis 1990, selon l'indice PCE du département du Commerce.

Joe Biden a reçu lundi des poids lourds de la distribution aux Etats-Unis comme le géant Walmart. Ils ont assuré que la situation s'améliorait sur le front des problèmes d'approvisionnement constatés depuis l'été aux Etats-Unis. (ats/jch)