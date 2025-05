Le Valais et Fribourg bénéficient de la fuite des entreprises. Image: Shutterstock

Voici le canton qui a perdu le plus d'entreprises l'an dernier

Le canton de Zurich a enregistré le plus grand nombre de départs d'entreprises en 2024. Des cantons comme le Valais et Fribourg en ont gagné.

Plus de «Economie»

Zurich est le canton qui a le plus perdu d'entreprises l'an dernier, parties s'installer dans les cantons voisins. Vaud a aussi connu un important départ de sociétés, alors le Valais et le canton de Fribourg ont attiré.

Les cantons du Valais (+88 entreprises), d'Appenzell Rhodes-Extérieures (65) et de Fribourg (39) ont enregistré le plus grand nombre d'emménagements, selon le communiqué de la société Crif lundi. En 2024, 37 816 entreprises ont transféré leur domicile à l'intérieur du pays. Plus de 80% des changements de domicile ont eu lieu au sein du canton concerné et 7470 entreprises ont déménagé dans un autre.

Le grand mouvement des entreprises

Le Valais a surtout attiré des entreprises des cantons de Vaud et de Genève.

Appenzell Rhodes- Extérieures a bénéficié des arrivées de Saint-Gall, de Zurich et de Zoug.

Le canton de Fribourg a enregistré le plus grand nombre d'entreprises en provenance des cantons de Vaud, de Berne et de Genève.

A l'inverse, le canton de Zurich a perdu 133 entreprises, qui ont transféré leur siège social dans les cantons de Zoug, d'Argovie et de Schwyz. Vaud (-87), Lucerne (-61) et Berne (-46) ont aussi été fait face à des départs. (jah/ats)