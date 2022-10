Genève: Angela Merkel primée pour son travail en faveur des réfugiés

Angela Merkel reçoit la médaille Nansen, de la part du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Image: sda

L'ancienne dirigeante allemande a été récompensée pour sa détermination à accueillir des personnes déplacées par des conflits lorsqu'elle était en fonction.

L'ex-chancelière allemande Angela Merkel a reçu lundi à Genève le prix Nansen du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Elle a exhorté les dirigeants mondiaux à ne pas renvoyer des personnes dans des pays où elles risquent d'être persécutées.

«Les droits des réfugiés doivent être respectés. Aucun réfugié ne devrait être renvoyé dans son pays s'il risque d'être persécuté» Angela Merkel

Le comité de sélection du HCR a loué Merkel pour «son leadership, son courage et sa compassion» lorsque l'Allemagne a accueilli plus de 1,2 million de réfugiés et demandeurs d'asile en 2015 et 2016, au plus fort de la crise migratoire en Europe, déclenchée notamment par la guerre en Syrie.

A l'époque, la politicienne, qui a dirigé l'Allemagne pendant 16 ans, avait jugé que la situation était «un test pour nos valeurs européennes comme rarement auparavant», pointant «un impératif humanitaire». L'agence de l'ONU a souligné la manière dont elle avait appelé ses concitoyens à rejeter le nationalisme qui crée des divisions, les exhortant à se montrer «compatissants et ouverts d'esprit».

«Courage et force d'âme»

En lui remettant la médaille Nansen, le chef du HCR, Filippo Grandi, a estimé qu'elle avait fait preuve de «vision, de courage et de force d'âme»:

«Vous avez montré un sens moral qui n'a pas seulement guidé votre travail et les actions de votre pays, mais qui a montré la voie pour beaucoup d'entre nous en Europe et dans le monde»

Alors que le nombre de déplacés forcés a dépassé les 100 millions de personnes pour la première fois cette année, Grandi a dit à Merkel:

«Votre exemple est et doit être un exemple pour les autres dirigeants»

En acceptant le prix devant une foule d'environ 500 personnes, l'ex-chancelière a reconnu que l'Allemagne avait dû faire face à «d'énormes défis» lorsqu'autant de réfugiés sont arrivés.

Celle qui avait, à l'époque, dit à ses concitoyens «Wir schaffen das» («Nous y arriverons») a indiqué être fière qu'ils lui aient donné raison:

«J'espère que le bon exemple se répandra et j'espère qu'à l'avenir, plus de gens se sentiront obligés de fournir un refuge pour les personnes dans le besoin. Personne ne quitte son pays d'origine avec désinvolture et sans y avoir longuement réfléchi.» Angela Merkel

Prix partagé

Acceptant sa médaille en or, Mme Merkel a demandé que le prix de 150 000 dollars (environ 150 000 francs) qui l'accompagne, soit partagé entre quatre autres lauréats, qui recevaient déjà chacun 50 000 dollars (environ 50 000 francs):

Parmi eux figure Nagham Hasan , un gynécologue irakien qui a apporté une aide médicale et psychosociale à des filles et femmes yazidies ayant survécu à l'esclavage, aux viols et d'autres violences lorsqu'elles étaient aux mains de groupes djihadistes dans le nord de l'Irak;

, un gynécologue irakien qui a apporté une aide médicale et psychosociale à des filles et femmes yazidies ayant survécu à l'esclavage, aux viols et d'autres violences lorsqu'elles étaient aux mains de groupes djihadistes dans le nord de l'Irak; Egalement sur la liste, la brigade de pompiers de Mbera , en Mauritanie, composée intégralement de réfugiés, qui a éteint plus de 100 feux de brousse et planté des milliers d'arbres;

, en Mauritanie, composée intégralement de réfugiés, qui a éteint plus de 100 feux de brousse et planté des milliers d'arbres; Meikswe Myanmar , une organisation humanitaire aidant notamment les déplacés internes en Birmanie, plongée dans le chaos depuis un putsch en février 2021, a également été récompensée;

, une organisation humanitaire aidant notamment les déplacés internes en Birmanie, plongée dans le chaos depuis un putsch en février 2021, a également été récompensée; Tout comme Vincenta Gonzalez, qui a créé une coopérative de cacao au Costa Rica pour aider les réfugiés et les femmes costaricaines qui les hébergent.

Le prix Nansen, attribué chaque année, a été créé en 1954 en l'honneur du premier Haut Commissaire de l'ONU aux réfugiés, l'explorateur arctique norvégien et humanitaire Fridtjof Nansen (1861-1930), pour récompenser des accomplissements exceptionnels dans le domaine humanitaire. (ats/jch)