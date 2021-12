Devinez qui n'a pas subi la crise du Covid et continue de vendre en masse?

Les ventes d'armes dans le monde continuent d'augmenter malgré la pandémie. C'est ce qu'indique l'institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

Des missiles au salon EDEX Egypt Defence Exhibition 2021 source: keystone

Les géants mondiaux de l'armement ont été largement épargnés l'an passé par les effets de la crise économique provoquée par le Covid-19. Ils ont réalisé, l'an dernier, un nouveau record de ventes, en hausse pour la sixième année, selon un rapport publié lundi.

Le chiffre d'affaires des 100 plus grands groupes du secteur de la défense a atteint, en 2020, 531 milliards de dollars (488 milliards de francs), dont plus de la moitié par les entreprises américaines, indique l'institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), l'organisme de recherche dont les travaux font référence souligne que:

Cela représente une hausse de 1,3% sur un an de leurs ventes d'armement et de services militaires , alors que, dans le même temps, l'économie mondiale a chuté de plus de 3%.

Le chiffre d'affaires des 100 plus grands groupes d'armement est en hausse continue depuis 2015 , avec une progression totale de 17%, selon le Sipri.

A l'exception des entreprises russes (-6.5% de ventes) et françaises (-7.7%), les autres principales nations ont vu leurs grandes entreprises progresser l'an dernier.

Il ne s'agit certes pas d'une augmentation aussi importante des ventes d'armes que les années précédentes, a déclaré la chercheuse austro-allemande du Sipri Alexandra Marksteiner:

«Mais nous l'interprétons néanmoins comme une indication que la production mondiale d'armement se révèle assez résistante au choc de la pandémie Covid-19 et au ralentissement économique qui en a résulté.»

Qui sont les champions?

Cinq géants américains monopolisent, cette fois encore, le haut du classement mondial:

Lockheed Martin (avions de combat F-35, missiles) a consolidé sa première place avec des ventes d'armes de 58,2 milliards de dollars. Raytheon Technologies nouveau numéro deux après une grande fusion. Boeing. Northrop Grumman. General Dynamics. Le groupe britannique BAE Systems est la première entreprise européenne. Les groupes chinois Norinco. Le chinois Avic. CETC, toujours chinois. L'Américain L3Harris Airbus.

Globalement et au-delà de ce classement, derrière les 41 entreprises américaines du Top 100 et leur part de 54%, 26 sociétés européennes ont accaparé 21% des ventes totales. Suivent la Chine (13% du total, avec cinq entreprises) et la Russie (5%, neuf entreprises).

Pourquoi ce secteur se porte si bien?

Selon l'institut, la bonne résistance des grandes entreprises à la conjoncture difficile, en 2020, s'explique notamment par les politiques de soutien budgétaire prises face à la pandémie et les effets des confinements.

Mais l'industrie de la défense n'a pas été totalement immune au Covid-19 notamment sur l'aspect industriel:

«Dans de nombreux cas, les mesures prises pour freiner le virus ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et retardé les livraisons» Sipri

(jah/ats)