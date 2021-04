International

Netflix accumule moins de nouveaux abonnés que prévu en raison du Covid



Sortir de nos canapés a fait du mal à Netflix

Le déconfinement a fait perdre au géant du streaming le moteur de sa croissance en 2020: un public captif forcé de rester à la maison.

Il faut remonter à l'année 2013 pour retrouver un début d'année aussi faiblard pour Netflix, indique Bloomberg. Le géant du streaming n'a conquis, en effet, que 3,98 millions de nouveaux abonnées. C'est moitié moins que l'ambition affichée de l'entreprise qui rate de deux millions son objectif de 210 millions d'abonnés à fin mars.



A titre de comparaison, à la même période l'an dernier, lorsque l'heure était aux apéros Zoom et au sessions séries-canap', Netflix avait gagné près de seize millions de nouveau d'abonnés. Une constat qui a fait dire à Spencer Neumann, le directeur financier du groupe:

«C'est la faute du Covid»

Netflix a également concédé que le manque de renouvellement de son contenu a aggravé les choses. Mais l'entreprise à pointé, là aussi, la pandémie, car la production a été interrompue, en 2020, en raison des mesures sanitaires. Michael Nathanson, un des analystes les plus fins du secteur des médias aux Etats-Unis, dont les propos on été rapportés par Le Figaro commente:

«Il n'y avait rien à regarder ce trimestre sur Netflix»

A noter encore que la société fait face à plein de nouveaux rivaux dont HBO et Disney+ et certains de ces services sont moins chers que Netflix, qui a augmenté ses prix aux États-Unis en octobre.

Bien que la production ait repris dans tous les pays sauf le Brésil et l'Inde, cela n'aidera Netflix que plus tard cette année. Le géant prévoit de dépenser 17 milliards de dollars en programmation cette année, contre 12,5 l'an dernier et 14,8 milliards en 2019.

