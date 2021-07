Amazon écope d'une amende de plus de 800 millions de francs

En 2025, Amazon deviendra le plus gros supermarché des Etats-Unis

Le média américain, Bloomberg, affirme que les ventes du géant du commerce en ligne surpasseront celles de la société Walmart, la plus grande chaîne de supermarchés du pays. Et ce, d'ici 2025.

Imaginons qu'en Suisse, Amazon, le géant du e-commerce mondial, devienne plus puissant que la Migros et Coop réunies. C'est le pronostic d'un rapport réalisé par une société experte en commerce digital, repris par l'agence de presse financière, Bloomberg. Selon eux, d'ici 2025, le groupe Amazon surpassera les ventes de Walmart, la chaîne de supermarchés la plus importante des Etats-Unis.

Le rapport avance les chiffres suivants: 632 milliards de dollars (632 milliards de francs). Le montant total …