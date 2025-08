Les prix du chocolat ont augmenté. Sur la photo, l'offre de la Migros avec sa marque propre Frey. Image: Daniel Vizentini

Le prix du chocolat explose en Suisse: comment Migros et Coop réagissent

La hausse du prix des tablettes de chocolat se fait sentir dans les rayons des supermarchés. Les prix des produits Cailler ou Lindt ont récemment augmenté d'un tiers. Migros dispose encore d'une certaine marge de manœuvre pour ses propres marques, mais celle-ci ne cesse de se réduire.

Daniel Vizentini / ch media

Les portemonnaies des amateurs de chocolat l'auront remarqué: le prix d'une tablette de chocolat Cailler de 100 grammes est passé à 3,50 francs au lieu de 2,60 francs, chez Coop.

Celles de Lindt coûtent même 3,80 francs. Cette soudaine hausse de prix de plus d'un tiers surprend, mais l'étonnement diminue lorsqu'on regarde l'augmentation des prix des fèves de cacao et du beurre de cacao. Les grandes marques de chocolat avaient d'ailleurs déjà annoncé des hausses de prix au début de l'année.

Une forte hausse, mais pas sans raisons

Un coup d'œil à la bourse montre que le cacao a atteint son sommet en avril 2024, à environ 12 200 dollars américains la tonne. Un an auparavant, en avril 2023, il était de 3200 dollars, et en janvier 2024, de 4200 dollars. La hausse rapide a été spectaculaire. Depuis lors, le prix fluctue fortement entre environ 6800 et 12 000 dollars.

Même à son prix le plus bas, il reste deux fois plus haut qu'en 2023. Pendant des années, le prix du cacao a oscillé entre 2000 et 3000 dollars. Il flotte actuellement autour des 8300 dollars.

Coop et Migros nettement moins chères

Il était donc inévitable que la forte hausse du prix des matières premières soit répercutée sur les clients. Dans les rayons des supermarchés, les prix des tablettes de chocolat avaient déjà augmenté de quelques centimes. Mais désormais, certains prix ont grimpé en flèche.

Chez Coop, les tablettes de chocolat Cailler coûtent désormais 3,50 francs pour 100 grammes et 5,50 francs pour 200 grammes. Image: Daniel Vizentini

Coop et Migros tentent de retarder ou d'amortir cette hausse avec leurs propres marques. Des tablettes de chocolat similaires à celles de Cailler ou Lindt sont proposées chez Coop, sous les marques Naturaplan ou Halba, à des prix allant de 1,95 à 2,50 francs.

Migros, quant à elle, produit chez Chocolat Frey à Buchs, dans le canton d'Argovie. La gamme de prix proposée dans les rayons Migros est plus large que chez Coop: les tablettes de 100 grammes de la marque haut de gamme Suprême de Frey coûtent actuellement 3,50 francs, celles de la gamme Les Adorables ou Bio 2,80 francs.

Grâce à ses marques propres, Migros peut significativement amortir la hausse des prix. Image: Daniel Vizentini

Les tablettes Frey normales coûtent, comme les tablettes Halba chez Coop, 2,50 francs. Il y a quelques années, elles coûtaient encore 1,80 franc. Migros peut se vanter de son chocolat M-Budget, qui coûte actuellement entre 0,95 et 1,50 franc. Le chocolat Prix Garantie de Coop coûte quant à lui entre 1,20 et 1,50 franc.

Migros «assume une partie des surcoûts»

Comme chacun sait, Coop et Migros sont organisées sous forme de coopératives et ne visent donc pas le profit pour le profit. Mais quelle marge de manœuvre les deux plus grandes chaînes de supermarchés du pays ont-elles en matière de fixation des prix? L'année dernière encore, Migros écrivait dans son magazine:

«Grâce à notre important stock de cacao à Amsterdam, nous n'avons dû augmenter les prix que modérément jusqu'à présent»

Mais aujourd'hui, des hausses de prix seraient inévitables, dit-on. Le service de presse de Migros Industrie, respectivement Delica, explique sur demande:

«Nous essayons de limiter autant que possible les augmentations de prix sur nos propres marques et assumons nous-mêmes une partie des coûts supplémentaires»

Les prix des matières premières n'ayant jamais été aussi élevés, les prix des produits doivent donc être adaptés aux fluctuations, «tant à la hausse qu'à la baisse».

Une denrée devenue rare

Les prix de certains produits Frey ont été augmentés pour la dernière fois début juillet. L'ampleur exacte de cette hausse de prix varie en fonction des coûts d'approvisionnement. «De plus, les coûts des matériaux d'emballage et de fabrication ont augmenté.»

Les tablettes de chocolat Frey habituelles de 100 grammes coûtaient auparavant 1,80 franc, leur prix est désormais de 2,50 francs. Image: Daniel Vizentini

Le cacao serait rare sur le marché, dit-on chez Migros. Cela s'explique par de mauvaises récoltes, notamment en raison du changement climatique, d'une demande accrue et d'«activités spéculatives», explique Migros. «Le cacao est négocié en bourse», il serait donc difficile de faire des prévisions.

Cependant, il est très improbable que les prix redescendent au niveau de 2023. On pouvait d'ailleurs lire l'année dernière dans le magazine Migros que:

«Le cacao était trop bon marché ces dernières années»

Le siège social de Delica et l'usine Chocolat Frey à Wynenfeld, en Argovie. Image: Urs Helbling

La teneur en cacao en sans incidence sur les prix

Que le chocolat soit au lait ou noir, cela n'a aucune incidence sur le prix: plus le chocolat est clair, plus il contient une proportion élevée de beurre de cacao, qui est devenu encore plus cher que les fèves ou la poudre de cacao, principalement utilisées dans le chocolat foncé.

Le chocolat au lait reste le type de chocolat le plus populaire sur le marché suisse et chez Migros.

«On observe toutefois une demande croissante pour des spécialités multisensorielles ou présentant des caractéristiques spécifiques, telles que l'origine unique, le commerce équitable ou le label bio.» Migros

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci