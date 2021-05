TF1 fusionne avec M6 pour combattre Netflix & Co, mais c'est pas gagné

Les Français pètent les plombs avant l'ouverture des terrasses!

19 mai, top départ pour les terrasses en France! Mais entre la météo qui va doucher le moral des troupes et le jeu des chaises musicales pour trouver une place, les Français préparent leur premier apéro avec humour sur Twitter.

Grande semaine chez nos voisins français: à partir de mercredi 19 mai, le couvre-feu sera repoussé de 19h à 21h et ce sera surtout l’heure des réouvertures des terrasses de bistro! Problème(s), la pluie risque de s'inviter gaiement dans le bol de cacahuètes et la foule attendue dans tout l'Hexagone risque de créer d'immenses embouteillages sur la route de la soif. Heureusement, sur les réseaux, et notamment Twitter, l'humour permet de patienter, relativiser ou pousser des coups de …