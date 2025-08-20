ciel couvert18°
DE | FR
burger
International
eurovision

La prochaine édition de l'Eurovision aura lieu à Vienne

La prochaine édition de l&#039;Eurovision aura lieu à Vienne
Le chanteur autrichien JJ avait remporté l'édition 2025.Keystone

La prochaine édition de l'Eurovision aura lieu à Vienne

La capitale autrichienne a été choisie pour accueillir la 70e édition du célèbre télé-crochet musical, prévue du 12 au 16 mai 2026.
20.08.2025, 08:3820.08.2025, 09:48
Plus de «International»

Vienne a été désignée mercredi pour accueillir l'édition 2026 du concours Eurovision de la chanson, a annoncé la radio-télévision publique ORF, organisatrice de l'événement planétaire, prévu en mai prochain. La capitale autrichienne a été préférée à Innsbruck, dans le Tyrol, seule autre ville en lice.

La capitale de plus de deux millions d'habitants s'était portée candidate avec le slogan «Europe, shall we dance?» (Europe, dansons-nous?), forte du succès de l'édition 2015 après le triomphe de la drag-queen barbue Conchita Wurst. Cette fois, c'est le jeune artiste JJ, contre-ténor austro-philippin de 24 ans, qui a ramené le trophée à la maison.

Vidéo: watson

«La réputation de Vienne, considérée comme l'une des villes les plus importantes au monde sur le plan de la musique, et sa situation au coeur de l'Europe, en font la ville hôte idéale» pour ce 70e concours, a commenté dans un communiqué Martin Green, le directeur de l'Eurovision, après l'annonce du lieu sur les antennes d'ORF.

Plus de 160 millions de téléspectateurs

Vienne avait aussi accueilli l'Eurovision en 1967, un peu plus de dix ans après sa création. Mais l'événement n'a plus rien à voir avec ses débuts: désormais extravagant, spectaculaire et souvent kitsch, il est suivi par 166 millions de téléspectateurs dans 37 pays, et séduit les nouvelles générations sur les réseaux sociaux.

Avec chaque année, son lot de polémiques: s'il s'est par la suite excusé pour ses propos, Johannes Pietsch, alias JJ, a regretté après sa victoire la participation d'Israël au concours malgré l'offensive meurtrière menée à Gaza, espérant que le pays en serait exclu en 2026.

Le vainqueur de l'Eurovision veut exclure Israël du concours en 2026

Il avait aussi appelé à «une plus grande transparence» concernant le vote du public, qui a propulsé au second rang cette année à Bâle la chanteuse israélienne et survivante de l'attaque sanglante du 7 octobre 2023, Yuval Raphael.

Et dans les rues de Suisse comme en Suède un an plus tôt, des manifestants propalestiniens avaient fait le déplacement pour faire entendre leur voix.

Des pays ont déjà été exclus du concours, à l'instar du Bélarus en 2021 après la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko. La Russie l'a été un an plus tard, après avoir envahi l'Ukraine.

Comment Israël «cible les téléspectateurs» pour gagner l'Eurovision

L'extrême droite s'insurge

L'Eurovision est aussi une grande fête pour la tolérance, offrant une importante visibilité à la communauté LGBT+.

En clin d'oeil au concours, Vienne avait installé en 2015 des feux piétons de signalisation mettant en scène des couples gays au lieu du petit bonhomme solitaire. Plébiscités par le public, ces pictogrammes ont perduré et essaimé dans plusieurs villes d'Autriche.

En Suisse aussi...

Comment l'UDC compte empêcher l'organisation de l'Eurovision

De quoi déplaire au parti d'extrême droite autrichien FPÖ. Vainqueur l'an dernier des législatives même s'il a échoué à former un gouvernement, il a dénoncé «un spectacle queer, gauchiste et woke», et pointé «l'irresponsabilité» d'une telle organisation au moment où l'Autriche, visée par une procédure de la Commission européenne pour déficit excessif, croule sous «une montagne historique de dettes». (ats)

A propos de l'Eurovision 2025 à Bâle:

A quoi pense-t-elle?
de Joanna Oulevay
1
La robe de la présentatrice de l'Eurovision se fait dézinguer
de Joanna Oulevay
Afida Turner pense pouvoir faire mieux que Louane à l'Eurovision
de Sainath Bovay
2
Boycott d'Israël: «L'Eurovision est honteusement utilisée»
de Aylin Erol
5
La Suisse entre dans le top 10 de l’Eurovision: voici les cotes
Louane va galérer à l'Eurovision
de Sainath Bovay
Vous devez absolument connaître ces 11 chansons de l'Eurovision
de Oliver Baroni
Zoë Më clôt la parade de l'Eurovision à Bâle
Voici les poses les plus improbables de l'histoire de l'Eurovision
de Marie-Adèle Copin
Eurovision: ce que font les pays pour gagner (ou pas)
de Cynthia Ruefli
1
La France fait tout pour gagner l'Eurovision
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Les 10 flops de l'Eurovision
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
2
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
3
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
Voici les villes préférées des Gen Z en 2025
Un classement mondial signé Time Out dévoile les 10 villes plébiscitées par les jeunes de moins de 30 ans. Entre vie nocturne, inclusivité, espaces verts et prix des verres, certains noms étonnent, d’autres confirment leur aura. Spoiler: non, Londres n’est pas sur le podium.
En 2025, la génération Z ne veut pas juste «habiter quelque part». Elle veut s’épanouir dans une ville inclusive, abordable, excitante, verte et vivante. Bref, tout sauf un désert d’inspiration à 2000 dollars le studio de 13m².
L’article