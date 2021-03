International

Le blocage du canal de Suez perturbe le trafic maritime



Image: Keystone

La reprise du traffic à travers le canal de Suez, ce ne sera pas pour tout de suite. La taille du porte-conteneurs qui s'y est échoué complique les opérations de dégagement.

Le porte-conteneurs Ever Given bloque le canal de Suez depuis mercredi. Experts et autorités sont à l'oeuvre pour libérer cette route commerciale clé entre l'Europe et l'Asie. Sans succès, pour l'heure.

Il faut dire que la taille du navire complique considérablement les opérations de sauvetage. L'Ever Given pèse plus de 220 000 tonnes et mesure 400 mètres de long: il est presque aussi long que l'Empire State Building. L'un des experts désignés pour dégager le bateau résume la situation ainsi:

«C'est vraiment une baleine très lourde sur la plage»

Depuis mercredi matin, des remorqueurs et dragues ont été dépêchés sur les lieux de l'incident pour retirer le sable et la boue de la proue du navire. Ils devront déplacer entre 15 000 et 20 000 mètres cubes de sable afin d'atteindre une profondeur de 12 à 16 mètres, ce qui pourrait permettre au bateau de flotter, écrit CNN. Cela représente environ huit fois la taille d'une piscine olympique.

Image: Keystone

200 navires bloqués

Cette situation entraîne d'importants retards dans les livraisons de pétrole et d'autres produits. Plus de 200 navires sont actuellement bloqués aux deux extrémités du canal, qui voit passer près de 10% du commerce maritime international.

La société mandatée pour le sauvetage de l'Ever Given s'est montrée prudente, évoquant «des jours, voire des semaines» pour la reprise du trafic sur le canal.

Le blocage du canal de Suez en images

Il y a au moins une bonne nouvelle: les 25 membres d'équipage sont sains et saufs, et il n'y a eu aucune pollution. (ats/asi)