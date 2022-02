Avant de s'échouer, ce bateau dessine un pénis sur l'eau

Le MV Ever Given, avant de bloquer le Canal de Suez, a tracé d'étranges dessins sur la surface de l'eau. Et ce n'est pas un phénomène isolé.

C'est le porte-conteneur dont tout le monde parle en ce moment: depuis mercredi 24 mars, le MV Ever Given bloque le canal de Suez, en empêchant tout trafic.

Pourtant, il y a d'autres raisons de s'intéresser au navire taïwanais. Le spécialiste en enquêtes numériques John Scott-Railton a fait une découverte surprenante, rapporte Korii: en fouinant dans les sites spécialisés dans le suivi du trafic maritime, il s'est aperçu que le navire a dessiné de bien étranges dessins avec sa trajectoire. Leur nature ne laisse aucune place au doute:

Ça peut paraître bizarre, mais en fouillant dans les recoins d'internet, on s'aperçoit que ce n'est pas la première fois.

En 2017, un pilote de la US Navy s'est par exemple amusé à dessiner un pénis géant dans le ciel de la petite ville d'Okanogan, dans l'Etat de Washington. La marine américaine a dû s'excuser.

Ce phénomène ne se limite pas à notre planète: en 2013, un robot de la Nasa a tracé le fameux dessin sur la surface de... Mars. Contrairement au pilote de la US Navy, on ne sait pas si cela a été un geste volontaire.

(asi)