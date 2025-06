La secte Lev Tahor («Coeur pur» en hébreu) a été formée dans les années 1980 et pratique une forme ultra-orthodoxe de judaïsme. Image: AFP

Le Salvador extrade deux membres d'une secte vers Israël

Membres de la secte ultra-orthodoxe juive Lev Tahor, les deux hommes sont accusés notamment de maltraitance et de violences sexuelles envers des mineurs.

Le Salvador a extradé vers Israël et le Guatemala deux membres de la secte Lev Tahor, un groupe ultra-orthodoxe juif soupçonné de violences sexuelles sur des mineurs au Guatemala, ont annoncé jeudi les autorités.

La secte Lev Tahor («Coeur pur» en hébreu) a été formée dans les années 1980 et pratique une forme ultra-orthodoxe de judaïsme, imposant notamment aux femmes de porter des tuniques noires qui les recouvrent de la tête aux pieds.

En décembre, les autorités guatémaltèques avaient secouru 160 enfants lors d'une perquisition dans le sud du pays motivée par des soupçons de traite d'êtres humains «sous forme de grossesses forcées, de maltraitance d'enfants et de viols».

Forcés de «se déshabiller»

Le parquet salvadorien a annoncé jeudi avoir extradé vers Israël un membre de la secte, arrêté au Salvador en janvier en provenance du Guatemala. Ce ressortissant israélo-américain est «accusé en Israël d'avoir maltraité des élèves dans des établissements d'enseignement où il exerçait en tant que directeur», selon le parquet, qui ne précise pas le lieu où ces faits se seraient déroulés. Les élèves étaient forcés de «se déshabiller» lorsqu'ils étaient battus, de même source.

Un autre membre de Lev Tahor a été extradé vers le Guatemala, a précisé le ministère public de ce pays, soulignant que l'opération s'était déroulée sous l'égide d'Interpol. Cet homme de 23 ans, arrêté en janvier au Salvador, est accusé de «viol, maltraitance contre des personnes mineures» et traite d'êtres humains, a déclaré aux journalistes le porte-parole du parquet guatémaltèque Moises Ortiz.

En février, trois Américains et un Canadien, tous membres de Lev Tahor, avaient également été arrêtés. Trois d'entre eux sont accusés de «maltraitance sur mineurs», et un autre «traite d'êtres humains et de grossesse forcée». (jzs/ats)