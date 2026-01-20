Un pick-up roule dans le désert namibien, ce qui devrait bientôt être possible en version électrique. Image: Imago

Une étude suisse casse un mythe sur les voitures électriques en Afrique

Dans de nombreux pays africains, les véhicules électriques pourraient devenir économiquement compétitifs bien avant 2040. C’est ce que montre une nouvelle étude suisse.

Bruno Knellwolf / ch media

Quand on pense à la mobilité en Afrique, on imagine surtout des pick-up puissants soulevant des panaches de poussière sur des routes sablonneuses, et beaucoup plus rarement des voitures électriques.

Et pourtant, une étude menée par l’Ecole polytechnique de Zurich et le Paul Scherrer Institut, en collaboration avec des partenaires africains, montre que l’avenir de la mobilité sur le continent pourrait bel et bien être électrique. Les résultats ont été publiés dans la revue scientifique Nature Energy.

Un très haut potentiel de croissance

Selon les projections, le parc automobile africain devrait doubler d’ici 2050, soit une croissance plus rapide que sur n’importe quel autre continent. Jusqu’à présent, on partait du principe que cette expansion se ferait presque exclusivement avec des véhicules à moteur thermique. La raison principale était l’idée largement répandue qu’il serait impossible de déployer un réseau de recharge suffisant.

Les chercheurs ont donc analysé 52 pays africains et plus de 2000 sites potentiels, en partant d’un scénario où les véhicules électriques seraient rechargés grâce à des installations solaires couplées à des batteries stationnaires, sans dépendre du réseau électrique.

Avec ces systèmes de recharge dont la dimension correspondait précisément aux besoins quotidiens, le résultat a surpris même les ingénieurs de l’EPFZ et du PSI. Ces solutions se sont avérées nettement moins chères qu’attendu. Dans de nombreux cas, elles se révélaient même plus fiables que les réseaux électriques existants dans certaines régions du continent.

L'électrique devient moins cher

Cette compétitivité de l'électrique s’explique par la chute rapide des coûts du solaire et des batteries ces dernières années. En parallèle, de plus en plus de véhicules électriques moins coûteux arrivent sur le marché, notamment en provenance de Chine. L'EPFZ souligne:

«Les motos et les scooters électriques sont aujourd’hui particulièrement économes»

Une voiture électrique en cours de recharge à Accra, au Ghana. Image: Joerg Boethling / Imago

Les calculs montrent que, dans de nombreux pays africains, les véhicules électriques pourraient même devenir économiquement attractifs avant 2040. Pour une petite voiture parcourant environ 50 kilomètres par jour, une installation solaire compacte suffirait. Les coûts de recharge ne représenteraient alors qu’une part minime du coût total du véhicule. Pour les scooters et les motos, le passage à l’électrique serait déjà rentable dans de nombreuses régions.

De fortes disparités subsistent toutefois selon les pays. Dans des Etats aux conditions de financement plus stables, comme le Botswana ou l’Afrique du Sud, la compétitivité pourrait être atteinte plus tôt que dans des pays plus pauvres, comme la Guinée. En Afrique, la transition vers la mobilité électrique est donc avant tout un défi financier, bien plus que technologique.

Traduit de l'allemand par Joel Espi