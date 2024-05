L'Ecosse a un nouveau premier ministre

Plus de «International»

Swiss refuse de faire voler des avions vers Tel Aviv et Beyrouth

Cette bijoutière fabrique des drones pour l'Ukraine et raconte

La défense d'Israël a coûté une fortune et montre ce qu'il manque à l'Ukraine

L'actu' internationale, jour et nuit, c'est par ici:

Les plus lus

Une des plus grandes colonies de bouquetins des Alpes vit ici

Si vous aimez la randonnée et que vous vous aventurez au-delà de la Suisse orientale, votre route vous mènera dans les vallées tyroliennes de Pitz et d'Ötz, en Autriche. Avant d'y parvenir, vous tomberez sur la vallée moins connue du Kaunertal – une merveilleuse découverte pour ceux qui recherchent le calme et une nature authentique.

Rejoindre la vallée latérale sud de l'Inn est un jeu d'enfant. Depuis Zurich, comptez deux heures trois quarts de train pour arriver à Landeck, en Autriche. Après deux trajets en bus de 20 minutes, vous voici dans le petit village de Feichten, le chef-lieu de la vallée du Kaunertal. On comprend vite qu'ici, l'ambiance est plus conviviale que dans les grandes vallées voisines. Environ 600 âmes vivent dans la partie supérieure de la vallée autour de Feichten, alors que les deux grandes bourgades voisines comptent respectivement environ 7000 et presque 20 000 habitants.