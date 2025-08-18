L'Equateur fait actuellement face à une recrudescence de la violence. Keystone

Une fusillade dans une salle de billard fait 7 morts en Equateur

Sept personnes ont été tuées dimanche lors d'une fusillade dans une salle de billard en Equateur. Entre janvier et mai, plus de 4000 homicides ont été enregistrés dans ce pays.

Sept personnes ont été tuées dimanche par des assaillants armés dans une salle de billard à Santo Domingo, dans le nord-ouest de l'Equateur, en pleine vague de violence dans le pays, a annoncé la police.

Les agresseurs, armés et cagoulés, ont tiré sur plusieurs personnes dans la salle de billard située dans la zone des bars de Santo Domingo, à environ 160 km à l'ouest de Quito, d'après des images enregistrées par des caméras de sécurité.

Nous «procédons à des perquisitions (...) afin de pouvoir localiser les auteurs de cet acte violent», a déclaré la colonelle Beatriz Benavides lors d'une conférence de presse, ajoutant que des armes avaient été saisies dans le quartier de la fusillade.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'attaque est un acte de représailles contre un chef d'un gang local surnommé «Rasta» qui se trouvait à l'intérieur de la salle de billard et qui figure parmi les victimes.

4000 homicides

L'Equateur, situé entre les deux principaux exportateurs de cocaïne au monde, la Colombie et le Pérou, a connu une recrudescence de la violence due aux luttes entre gangs criminels liés aux cartels mexicains et colombiens.

Entre janvier et mai, plus de 4000 homicides ont été enregistrés, selon les chiffres officiels. Les analystes considèrent qu'il s'agit du début d'année le plus violent de l'histoire récente du pays.

Malgré les opérations déployées et la mise en place de l'état d'urgence dans certaines provinces du pays, la politique de fermeté du gouvernement de Daniel Noboa n'a pas permis de réduire le nombre de morts violentes dans le pays.

Massacres

Le week-end dernier, 14 personnes ont été tuées dans des massacres dans la province agitée de Guayas, l'une des quatre provinces où Noboa a récemment déclaré l'état d'urgence pour lutter contre la violence des gangs criminels.

Le 10 août, huit personnes ont été tuées par des assaillants qui ont tiré sur une foule à la sortie d'une discothèque. Le même jour, un groupe d'assaillants vêtus d'uniformes militaires ont tué six personnes dans un quartier populaire de Guayaquil, la deuxième ville d'Equateur et point critique de la vague de violence qui secoue le pays.

Selon les chiffres officiels, 73% de la cocaïne produite dans le monde transite par les ports équatoriens. En 2024, le pays a saisi un record de 294 tonnes de drogues, principalement de la cocaïne, contre 221 tonnes en 2023. (ats)