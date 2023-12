Pékin punit l'Ecosse, car elle est fâchée contre Londres

Deux pandas géants quittent l'Ecosse pour retourner en Chine. Ce n'est pas le premier couple prêté en Occident qui doit rentrer.

Plus de «International»

Deux pandas géants prêtés au Royaume-Uni il y a douze ans se sont envolés, lundi matin, pour retourner en Chine, alors que les relations diplomatiques entre Londres et Pékin se sont refroidies.

En quarantaine depuis début novembre en prévision de ce voyage, Yang Guang, un mâle, et Tian Tian, une femelle, ont quitté le zoo d'Edimbourg dans un avion cargo qui les mènera vers la ville de Chengdu, dans la province du Sichuan.

Un panda du zoo d'Atlanta. Lui aussi a dû rentrer en Chine. Keystone

Les scientifiques ont longtemps espéré que le duo, arrivé en 2011, profite de son séjour écossais pour se reproduire, mais ils n'ont pas eu de petit.

Yang Guang et Tian Tian avaient été prêtés dans le cadre d'un accord de 10 ans entre la Royal Zoological Society of Scotland (RZSS) et l'Association chinoise de conservation de la faune sauvage.

La Chine est fâchée

Les deux pandas «ont eu un impact incroyable, en inspirant des millions de personnes à se soucier de la nature», a affirmé David Field, directeur exécutif de la RZSS, cité par l'agence PA.

Il s'agissait des seuls spécimens de cette espèce en danger présents au Royaume-Uni, arrivés grâce à la «diplomatie du panda» menée par Pékin, qui a essaimé ses ursidés à travers la planète pour sceller l'amélioration de ses relations diplomatiques.

Mais les relations se sont tendues ces dernières années entre la Chine et certaines puissances occidentales, dont les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

Le mois dernier, trois pandas géants, prêtés depuis 2000 au zoo de Washington, ont également regagné la Chine. Quatre autres pandas doivent aussi quitter le zoo d'Atlanta dans le courant de l'année 2024. (jah/ats)