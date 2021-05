International

Egypte

L'Egypte va creuser une deuxième voie dans le Canal de Suez



L'Egypte ne veut plus prendre de risques. Les autorités du Canal de Suez ont commencé les travaux pour élargir cette voie maritime et écarter tout danger de bloquage.

Vous vous souvenez de l'Ever Given? Fin mars, ce porte-conteneur s'était échoué au beau milieu du Canal de Suez, en bloquant totalement le trafic pendant six jours. Cet accident avait retardé le passage de centaines de navires dans la voie navigable et provoqué d'immenses répercussions économiques.

Pour éviter qu'une telle situation se reproduise, l'Egypte a décidé de prendre des mesures. Le pays a entamé des travaux de dragage pour prolonger une deuxième voie, écrit le Guardian. Cela permettra une circulation à double sens dans la section sud du canal, près de l'endroit où l'Ever Given s'était échoué.

Concrètement, l'autorité du canal prévoit de:

Prolonger de 10 km une deuxième voie du canal ouverte en 2015, pour la porter à 82 km.

Elargir et approfondir un tronçon à voie unique à l'extrémité sud du canal.

Les travaux ont commencé suite aux directives du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. L'autorité du canal va «commencer immédiatement à mettre en œuvre le plan de développement proposé et de mettre en place un calendrier d'achèvement dès que possible». (asi)

