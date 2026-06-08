Le premier ministre arménien, Nikol Pachinian. Keystone

Le parti au pouvoir remporte les législatives en Arménie

Le parti du premier ministre Nikol Pachinian a remporté les élections législatives en Arménie, devant la formation du milliardaire russo-arménien Samvel Karapetian.

Plus de «International»

Le parti au pouvoir du premier ministre arménien Nikol Pachinian a remporté, selon les premiers résultats publiés lundi, les élections législatives de dimanche qui ont valeur de test pour la réorientation de la politique d'Erevan vers les Occidentaux.

Selon la Commission électorale centrale, les résultats après dépouillement de la totalité des bureaux de vote montrent que le parti Contrat civil de M. Pachinian fait la course en tête devant l'alliance Arménie forte du milliardaire russo-arménien Samvel Karapetian, avec 49,8% et 23,3% des voix respectivement.

Développement suit

(ats)