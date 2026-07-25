A 2500 mètres d'altitude, le Wilderness Sabyinyo Lodge se niche au cœur de la forêt tropicale, au pied des volcans. Image: zvg

Comment ce pays est devenu le nouveau modèle de l'écotourisme

Le Rwanda, plus densément peuplé que la Suisse, s'impose comme un modèle d'écotourisme, où la protection de la nature profite aux communautés locales.

Dany Bucher / ch media

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En regardant par le hublot de l'avion, il me faut quelques instants pour comprendre ce qui scintille sous le soleil éclatant, comme une multitude de diamants éparpillés au hasard. Ce sont les toits de tôle des maisons en terre dans lesquelles vit la majeure partie de la population. Le Rwanda est l'un des pays les plus densément peuplés au monde. Plus de 14 millions d'habitants se partagent à peine 26 000 kilomètres carrés de ce pays enclavé d'Afrique de l'Est. A titre de comparaison, la Suisse compte environ 9,1 millions d'habitants sur 41 291 kilomètres carrés.

J'atterris à Kigali. Ma première étape dans la capitale me conduit vers un lieu profondément émouvant: le Mémorial du génocide. Bien sûr, je connaissais les événements tragiques qui ont secoué le pays en 1994. Mais c'est une tout autre expérience que de découvrir, sur place, le travail de mémoire qui s'y poursuit. Le mémorial rend hommage aux victimes du massacre au cours duquel, en l'espace de cent jours, près d'un million de Tutsis – la minorité ethnique délibérément prise pour cible pendant le génocide – ont été assassinés avec une extrême brutalité.

En quittant le mémorial, le contraste est saisissant. Kigali apparaît comme une métropole africaine moderne et dynamique, déployée sur une multitude de collines. Une ville fascinante, intense, mais aussi d'une propreté remarquable.

L'entrée du Mémorial du génocide à Kigali. «Kwibuka» signifie «Souviens-toi». C'est sous ce nom qu'est organisée chaque année la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. image: Dany Bucher

Ces dernières années, le Rwanda s'est imposé comme un pionnier de l'écotourisme de luxe. Le voyagiste spécialisé dans les écosafaris Wilderness incarne parfaitement cette approche: la marque associe voyages haut de gamme, protection rigoureuse de la nature, reforestation et concerts de soutien aux populations locales. L'entreprise exploite plusieurs lodges de grand standing, et c'est précisément là que nous nous rendons.

Offrir d'autres perspectives

Les trois heures de route qui séparent Kigali du parc national de l'Akagera traversent des plantations de thé, de petits marchés, des bananeraies, des villages densément peuplés et d’innombrables personnes au bord de la route. Peu avant l'entrée du parc, nous faisons halte à l'école primaire d'Akayange. Son directeur, Ildephonse Mbarushimana, nous explique comment la philosophie de Wilderness prend ici tout son sens, grâce au partenariat avec l'organisation Children in the Wilderness (CITW), rattachée à l'école.

Ce modèle d'écotourisme de luxe fonctionne parce que les habitants sont directement associés au projet, notamment par des rencontres hebdomadaires, la construction de salles de classe et l'octroi de bourses scolaires. De nouvelles perspectives s'ouvrent ainsi à la population, tout en renforçant sa volonté de protéger la faune plutôt que de vivre du braconnage.

Le Magashi Peninsula Resort, sur la rive du lac Rwanyakazinga. image: Dany bucher

A l'entrée du parc, Venuste, le ranger, m'accueille à bord d'un 4×4 décapotable. Wilderness y exploite une concession exclusive de 4200 hectares dans le nord du parc national de l'Akagera. Le Magashi Peninsula Resort séduit par son emplacement exceptionnel. Trois luxueuses tentes-villas dominent les rives du lac Rwanyakazinga. Leur terrasse est équipée d'une piscine privée et d'un lit aménagé pour observer les étoiles, tandis qu'en contrebas, des crocodiles du Nil paressent au soleil et des éléphants viennent se baigner.

Dès le premier soir, un safari nocturne révèle toute l'activité de la brousse à la tombée de la nuit. Dans le faisceau des projecteurs apparaissent hippopotames, lions, éléphants, zèbres et antilopes. Le lendemain matin, nous assistons à la naissance d'un petit impala qui, à peine quarante minutes plus tard, tient déjà sur ses pattes encore tremblantes.

Plus tard, une sortie en bateau nous mène au plus près de troupeaux d'éléphants venus se baigner, de crocodiles du Nil et d'innombrables hippopotames. Le soir, à une cinquantaine de mètres seulement de notre villa, nous apercevons un léopard en maraude. La journée s'achève autour du feu de camp.

Grandiose: des girafes Masaï passent lors d'un safari photo. image: dany bucher

Le lendemain matin, la route qui mène à la sortie du parc nous réserve un final grandiose. Devant nous s'étend une vaste plaine. Des girafes Masaï évoluent avec élégance, des rhinocéros se roulent dans la boue, des lions somnolent au soleil, tandis qu'au loin un troupeau de buffles broute parmi les zèbres et les antilopes.

A la sortie du parc, nous retrouvons Bahati, qui doit maintenant me conduire vers le nord du Rwanda. En chemin, nous apercevons des enfants qui jouent au football sur un terrain en pente. Leur ballon est crevé et se dégonfle peu à peu. Nous nous arrêtons. Ils accourent aussitôt autour de nous. Ils me demandent un vrai ballon et je leur promets de leur en rapporter un à mon retour.

Le tourisme au service des communautés locales

A 2500 mètres d'altitude, le Sabyinyo Lodge se niche au cœur de la forêt tropicale, au pied des volcans. L'établissement appartient à la fondation communautaire locale Sacola, tandis que «Wilderness», en tant que partenaire, en assure uniquement l'exploitation. Ce projet pionnier s’inscrit dans une démarche de tourisme durable à vocation sociale.

Le dimanche matin, d'épais nuages gris s'accrochent aux flancs des volcans. Une tasse de café à la main, je suis assis sur la terrasse. Des chants montent de la vallée. De magnifiques voix d'hommes et de femmes se répondent en harmonies rythmées: un office religieux est en cours dans l'église du village voisin.

L'auteur aux côtés des exploitantes d'un élevage de poules. image: dany bucher

Plus tard, Leonard, le guide, m’emmène au village et me montre à quoi ressemble l’engagement social de Wilderness, profondément ancré ici. Nous voyons des maisons en pierre financées par la communauté pour les familles dans le besoin, un élevage de poulets géré par des femmes âgées, rescapées du génocide, ainsi qu’une école accueillant 3000 enfants.

Certaines familles reçoivent une vache, dont le premier veau femelle est ensuite confié à une autre famille dans le besoin. Le principe est simple: les habitants se sont appropriés le tourisme.

Les bungalows du Bisate Resort se fondent dans la jungle, sur les pentes d'un volcan. image: dany bucher

Les villas futuristes du Bisate Resort, en forme de nid, s'intègrent dans l'amphithéâtre naturel d'un ancien volcan et réinterprètent l'architecture traditionnelle rwandaise. Leurs formes organiques, réalisées en bambou local, semblent se fondre dans les pentes des volcans des Virunga.

Le Bisate illustre la vision la plus ambitieuse de l'écotourisme de luxe. Wilderness a reboisé cet ancien paysage agricole dénudé en y plantant plus de 100 000 arbres indigènes. Avec un tel succès que, dit-on, des gorilles traversent parfois les jardins du domaine. Le resort possède également son propre potager, entretenu et cultivé par Félicien.

Félicien, le jardinier du Bisate Resort. image: dany bucher

Dormir dans cet écrin de verdure procure une sensation presque irréelle, mais la nuit au pied des volcans est courte. À cinq heures du matin, on frappe à ma porte. Après un café, je pars avec Fabrice, le guide local. Nous longeons des champs cultivés par des familles d'agriculteurs.

Un singe doré se régale d'herbes fraîches. image: dany bucher

Au bout d'une demi-heure de marche, arrêt obligatoire: nous déposons nos sacs et mettons un masque de protection. Tous les visiteurs doivent le porter afin d'éviter de protéger les primates des agents pathogènes humains. A une centaine de mètres devant nous, un groupe d'une soixantaine de singes dorés se régale d'herbes et de fruits. Pendant une heure, nous observons, fascinés, ces primates agiles au pelage d'un éclat doré.

Avant de reprendre la route sinueuse qui descend vers Kigali, nous nous arrêtons à Ruhengeri pour acheter les ballons de football promis aux garçons rencontrés au bord de la route, puis allons les leur remettre. Dans le rétroviseur, j'aperçois leurs derniers signes de la main. L'image résume à elle seule un pays qui, malgré un passé douloureux, regarde l'avenir avec un optimisme remarquable. Les adieux au Rwanda sont difficiles.

Ce reportage a été réalisé dans le cadre d'un voyage de presse organisé à l'invitation de Wilderness et de Let's go Tours.(trad.: mrs)