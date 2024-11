watson a assisté aux résultats de l'élection américaine 2024 avec les démocrates à Genève. Image: KEYSTONE

«Je préfère ne pas voir ça»: on a passé la nuit avec les démocrates romands

La dernière ligne droite de ces élections américaines s'est déroulée dans la nuit de mardi 5 novembre. watson a assisté aux résultats avec les démocrates à Genève.

«La nuit sera très longue», nous lance Morgan Gray, porte-parole des Democrates abroad, en effet, dans l'assemblée constituée de dizaines d'Américains vivant dans la région lémanique, tous s'accordent à dire que nous ne connaîtrons pas le nouveau président ou la nouvelle présidente des Etats-Unis le mercredi 6 novembre. «Je pense que ce sera tellement serré que l'on ne connaîtra pas le résultat avant quelques jours», lance Morgan Gray. Vers minuit, des dizaines de personnes arrivent peu à peu au Cercle des Bains à Genève, les mines sont inquiètes, comme Dornella, Américaine de New York qui a effectué son premier vote depuis l'étranger:

«Bien sûr que je ne suis pas rassurée, je me souviens de 2016 avec la défaite d'Hillary» Dornella

«Démocrate désillusionné»

Alors que les premiers résultats sont attendus dans les trente minutes, nous sommes alpagués par Emilie qui vote dans l'Etat de New York et souhaite nous présenter son frère Simon, car «il vote dans un swing state, c'est super important» nous explique-t-elle d'un air enjoué. Simon, la trentaine, ne partage pas l'enthousiasme de sa sœur et se montre très prudent quant aux perspectives de victoire de Kamala Harris.

Simon, qui a voté dans l'Etat de Georgie, a les yeux rivés sur CNN. Image: watson

«J'ai voté Kamala car c'est le meilleur choix à faire en Georgie, mais si j'étais un New-Yorkais, je voterai Jill Stein» Simon

Pourquoi voter Jill Stein à New York? Ce que veut dire Simon, c'est que dans l'Etat de Georgie, qui est un swing state (Etat pivot) et qui peut donc faire basculer cette élection présidentielle, il est important de se rallier à un ou une candidate majeure et non de disperser les voix en votant pour Jill Stein, la candidate écologiste. Par contre, dans l'Etat de New York qui est traditionnellement remporté par les démocrates, voter pour la candidate écologiste ne mettra pas en péril le penchant démocrate de l'Etat.

Simon qui se définit comme un «démocrate désillusionné» pense que Kamala Harris est sans aucun doute la meilleure candidate, mais qu'en tant qu'ancien supporter de Bernie Sanders, il aurait préféré une représentante «plus à gauche».

Too early to call

2h du matin et les tendances continuent de tomber, la carte des Etats-Unis se remplit petit à petit en rouge sous nos yeux. L'occasion de demander à Diego Esteban, député américano-suisse au grand conseil genevois, si ces résultats le rendent anxieux: «Pour l'instant, ces Etats sont traditionnellement républicains, il faut être patient». Pour le député américano-suisse, la réélection de Trump serait une catastrophe.

«L'entourage de Trump est beaucoup plus extrémiste qu'en 2016, il n'aura plus de garde-fou» Diego Esteban, député PS au Grand Conseil genevois

Diego Esteban ne craint pas de comparer la future présidence de Donald Trump à un roman dystopique. «Vous connaissez la Servante écarlate? On n'en sera pas loin en ne laissant pas aux femmes le droit de disposer de leur corps», conclut-il avec gravité. Le public déserte peu à peu le Cercle des Bains, les résultats tombent et Trump remporte les Etats traditionnellement républicains, mais avec des scores plus élevés que lors de la dernière élection.

Morgan Ray porte-parole des Democrates Abroad au micro pour annoncer les résultats Etat par Etat Image: watson

A 4h du matin, les jeux sont-ils déjà faits? «Pas du tout», nous répond Morgan Gray, porte-parole des Democrates abroad.

«Les Etats républicains restent républicains comme prévu, il faudra attendre les swing states» Morgan Gray, porte-parole des Democrates Abroad

Au même moment, Dornella s'approcher de la sortie, nous lui demandons si elle est préoccupée par la tendance et son regard ne trompe pas.

«Je préfère ne pas voir ça» Dornella

A 6 heures, alors que la salle s'est presque entièrement vidée, nous retrouvons Morgan qui s'attelle au rangement, son enthousiasme a fait place à l'inquiétude. «Rien n'est joué, on savait que cela serait serré, on garde espoir», conclut-elle. A 6h48, Trump remporte l'Etat-clé de Georgie devant Kamala Harris, le chemin vers la victoire, pour les démocrates, se réduit peu à peu.