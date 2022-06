Elizabeth II

Quelqu'un bat Elizabeth II au record du règne le plus long... devinez qui!

Elizabeth lors des célébrations pour son jubilé de platine, le 5 juin 2022. Image: sda

Lundi, Elizabeth vient de décrocher un (énième) record: celui du second règne le plus long de tous les temps. Car un illustre personnage tient encore la première place du classement. On parie que vous le connaissez?

Ce 13 juin 2022, Elizabeth II règne sur les Britanniques (et dans nos coeurs) depuis très exactement 25 695 jours. Soit 70 ans, 4 mois et 7 jours. De ce fait, la monarque accède au très prestigieux titre du second règne le plus long de l'Histoire. C'est un comble, mais oui... quelqu'un la détrône.

Et il s'agit de... (roulement de tambours)

Tadadada! image: wikipedia.org

Mais oui bien sûr, Louis XIV! Qui d'autre que le célèbre «Roi-Soleil» pour faire de l'ombre à Elizabeth II?

Bien qu'elle ait accédé à son titre très jeune, à l'âge de 25 ans seulement, Elizabeth est encore devancée par plus précoce qu'elle: Louis XIV s'est vu poser la couronne sur la tête à l'âge de 4 ans seulement. Toutefois, il n'a commencé à régner personnellement qu'à l'âge de 20 ans.

Le règne de Louis XIV a donc duré 72 ans et 110 jours, de 1643 à 1715. Un record ultime que la reine d'Angleterre ne peut espérer battre... qu'en mai 2024.

Parmi ses autres records ...

Que la Reine se console, elle détient, toutefois, toutes sortes d'autres titres de longévité:

En 2015, elle est devenue la monarque britannique ayant régné le plus longtemps , dépassant le règne de son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria.

, dépassant le règne de son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria. Le jour-même, elle a aussi accédé au titre de la femme monarque au règne le plus long de l'histoire mondiale .

. Finalement, elle est aussi la tête couronnée la plus âgée de tous les temps.

Lundi, elle a ravi la place du roi de Thaïlande Bhumibol Adulyadej, décédé en 2016, après avoir égalé son règne dimanche.

Pour rappel, récemment, la reine de 96 ans a fêté son le jubilé de platine par quatre jours de célébrations à travers le Royaume-Uni. Elle avait officiellement atteint 70 ans de règne le 6 février dernier.