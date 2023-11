Elon Musk fait la moue et détourne le regard depuis la publication de Breaking Twitter de Ben Mezrich. Keystone

«Les employés de Musk pensaient qu'il allait s'automutiler»

Ben Mezrich, l'homme derrière le livre qui a inspiré le film The Social Network, vient d'en publier un autre sur le rachat de Twitter, orchestré par Elon Musk. Un récit qui révèle l'égo et la personnalité étrange de l'entrepreneur.

Sur le plateau de CNBC, Ben Mezrich lâche cette phrase: «Elon didn't just break Twitter, Twitter broke Elon» (Elon n'a pas brisé Twitter, Twitter a brisé Elon). Selon l'écrivain, Musk a eu les yeux plus gros que le ventre et s'est brûlé les ailes en achetant le réseau social.

Lors de ses différentes interventions, Mezrich n'a cessé de décrire les frasques et le comportement apparement furieux du fantasque entrepreneur. Selon ses dires, à la signature de l'accord pour prendre les rênes de Twitter, Elon Musk s'est lâché et a craché toute sa haine en direction de Mark Zuckerberg. Sur les ondes du podcast de la journaliste Kara Swisher, il a hurlé «Fuck Zuck!» à plusieurs reprises.

Toujours selon Mezrich, le milliardaire est une personne bien différente de celle qu'il était avant d'acheter la plateforme de médias sociaux en 2022. Il serait devenu paranoïaque, son ombre se greffant à ses délires mégalos. Mais n'est-ce pas un trait de personnalité nécessaire pour briller dans l'entrepreneuriat? Une étude en 2011 révélait les bienfaits d'un patron peu conventionnel.

Mais Mezrich a confessé d'autres détails croustillants sur CNBC:

«Il est arrivé à un point où il s'est enfermé dans son bureau. Il était tellement bouleversé que les employés de Twitter ont hésité à appeler la police de San Francisco parce qu'ils pensaient qu'il allait s'automutiler» Ben Mezrich

Dans cette furie narrée par Mezrich, Musk est tombé dans une spirale infernale. Cette colère noire est due, notamment, à un incident lors d'un spectacle de l'humoriste Dave Chappelle. Le boss de SpaceX a été hué par l'assistance, heurtant son précieux et puissant égo.

La raison de ces huées «Je suis riche p*tain!» Musk monte sur scène et se fait huer par la foule

Une situation que Musk a eu de la peine à digérer, très soucieux «de ce que l'opinion publique pense de lui». Sa réputation de serial-entrepreneur lui a valu des surnoms tel qu'«Iron Man» et une horde d'aficionados qui le vénèrent. Mais depuis le rachat de Twitter, aujourd'hui X, Musk flirte avec les sables mouvants, voire trébuche.

«Je pense qu'il se soucie vraiment de sa réputation» Ben Mezrich

Une crédibilité qui se fissure et Twitter avec. «C'est passé d'un endroit où l'on va pour trouver la vérité, à un site où l'on va pour se divertir», assène l'auteur de Breaking Twitter.

La rivalité Musk / Zuck'

Le «melon» du milliardaire a tellement gonflé qu'il semblerait que Zuckerberg soit l'une de ses obsessions. Les deux magnats de la tech ont deux énormes égos d'après Mezrich, mais Musk en aurait un «bien pire» que le boss de Meta, plus enclin à rester dans son coin, avec son ordinateur.

«Je pense qu'Elon est bien plus, à mon avis, un dictateur que Mark Zuckerberg» Ben Mezrich

Rappelons que Musk avait défié le grand boss de Meta sur un ring, révélant une querelle digne du bac à sable.

L'affaire ne s'est jamais conclue, mais le torchon semble brûler entre les deux boss. Une guerre d'égo qui n'est pas sans conséquences, comme le nuancent les chercheurs cités plus haut: «On peut également imaginer un PDG narcissique qui investit agressivement dans des nouvelles technologies qui ne fonctionneront pas et qui pénalise ainsi sévèrement son entreprise...»